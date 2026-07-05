Eine Schulabschlussfeier endete in Willisau LU in einem Drama: Asmir U. (†16) starb am frühen Samstagmorgen unter mysteriösen Umständen in einem Waldgebiet. Die Polizei ermittelt, wie es zum Unfall gekommen ist. Jetzt konnte Blick mit dem leidgeprüften Vater sprechen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 16-jähriger Asmir U. starb am 4. Juli in Willisau LU

Schulabschlussfeier im Wald, Unfall vermutet, genaue Umstände unklar

Rettungsversuche scheiterten, Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln

Ralph Donghi Reporter News

Es ist eine schreckliche Tragödie, die sich in einem Waldgebiet in Willisau LU abgespielt hat. Ein Teenager stirbt am frühen Samstagmorgen trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Doch was genau passiert ist, bleibt mysteriös. Vorerst.

Recherchen von Blick zeigen nun: Beim Verstorbenen handelt es sich um Asmir U.* (†16) aus dem Kanton Luzern. Und: Das Drama spielte sich hoch über Willisau ab, zwischen dem Haus von Urs M.* (71) und einem Grillplatz. «Wir haben am Morgen die ganzen Einsatzkräfte gesehen. Auch einen Rettungshelikopter», sagt der Rentner, bei dem der Weg zum Unfallort startet. Er hat später gehört: «Es war eine Schulklasse dort oben, die am Freitagabend ihren Schulabschluss feierte. Es ist so tragisch, dass ein junger Mensch sterben musste. Es tut uns sehr leid für die Angehörigen.»

«Mer wärded dech nie vergässe»

Auf dem Weg zum Grillplatz, den man zuerst mit dem Auto befahren kann, kommt schon bald ein Parkplatz. Am Sonntag findet sich dort eine kleine Trauerstätte mit Blumen, einem bemalten Stein mit dem Namen von Asmir darauf und ein laminiertes Foto. Dieses zeigt den Verstorbenen mit anderen jungen Menschen. Auf der Rückseite steht über einem kleinen Herzchen geschrieben: «Hend dech lieb.» Und auch: «Mer wärded dech nie vergässe.»

Der Weg, der weiter führt, ist ab dem Parkplatz für Fahrzeuge gesperrt. Geht man zu Fuss weiter, kommt man in die Nähe der Grillstelle, wo am Samstagmorgen kurz vor 5 Uhr ein Notruf abgesetzt wurde. Was sich genau abgespielt hat, ist vor Ort nicht ersichtlich.

Auch Care-Team im Einsatz

Sicher ist: Es wurde bei einem Grillplatz gefeiert, bei dem sich auch ein Unterstand befindet. Und irgendwo in der Waldregion zwischen Grillhaus und Parkplatz wurde Asmir U. aufgefunden. Doch sämtliche sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen scheiterten. Der 16-Jährige starb noch vor Ort. Rasch war auch ein Care-Team im Einsatz.

Die genauen Umstände werden derzeit durch die Staatsanwaltschaft Sursee in Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei abgeklärt. «Nach ersten Erkenntnissen steht ein Unfall als Ursache im Vordergrund», schrieb die Luzerner Polizei am Samstag. Aufgrund der laufenden Untersuchungen machte die Polizei keine weiteren Angaben, auch am Sonntag nicht.

«Er freute sich schon auf seine Lehrstelle»

Was genau im Waldgebiete mit Asmir U. passiert ist, bleibt somit vorerst unklar. «Wir wissen es selber noch nicht und müssen die Untersuchungen der Rechtsmedizin abwarten», sagt Arsim U.* (40), der leidgeprüfte Vater des Verstorbenen im Gespräch mit Blick. Er ist überzeugt: «Er war auf jeden Fall kein Alkohol im Spiel. Asmir war ein guter, gewissenhafter Fussballspieler und hat nie welchen getrunken.» Asmir sei «so ein toller Sohn» gewesen, sagt der Vater weiter. «Mein einziger Sohn. Jetzt habe ich noch drei Töchter.»

Der Vater von Asmir U. bestätigt, dass sein Sohn im Wald von Willisau mit Klassengspähnli den Schulabschluss gefeiert habe. «Er freute sich schon auf seine Lehrstelle. Am 3. August hätte er eine Lehre als Produktionsmechaniker begonnen», sagt der Vater und kämpft mit den Tränen. Die Trauer sei riesig. «Es ist das Schlimmste, was einem passieren kann: Wenn man seinen eigenen Sohn verliert», sagt Arsim U. «Wir alle vermissen ihn jetzt schon.»

Wo der Schweizer Asmir U. beerdigt wird, ist noch unklar. «Entweder in der Schweiz oder im Heimatland», sagt der Vater. Für ihn, alle anderen Angehörigen und Freunde kommt der schwerste Gang erst noch: Wenn sie Asmir zur letzten Ruhe betten müssen.

* Namen bekannt