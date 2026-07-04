Im Gemeindegebiet Willisau ist am frühen Samstagmorgen ein Jugendlicher in einem Waldgebiet verstorben. Die genauen Umstände werden derzeit abgeklärt. Als Ursache steht derzeit ein Unfall im Vordergrund.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstagmorgen, kurz vor 5 Uhr, ging die Meldung ein, dass in einem Waldgebiet im Gemeindegebiet Willisau eine Person reanimiert werde. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der 16-Jährige noch vor Ort. Die genauen Umstände werden derzeit durch die Staatsanwaltschaft Sursee in Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei abgeklärt. Nach ersten Erkenntnissen steht ein Unfall als Ursache im Vordergrund.



Im Einsatz standen der Rettungsdienst 144 sowie ein Rettungshelikopter. Ebenfalls stand ein Care-Team im Einsatz.



Aufgrund der laufenden Untersuchung können keine weiteren Angaben gemacht werden.