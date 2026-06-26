Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 20-jährige Berggängerin stürzt am kleinen Mythen tödlich ab
- Unfall beim Aufstieg vom Vorgipfel zum Hauptgipfel noch ungeklärt
- Kantonspolizei Schwyz ermittelt, Frau per Helikopter geborgen
Daniel MacherRedaktor News
Eine Berggängerin ist am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr am kleinen Mythen tödlich verunglückt. Beim Aufstieg vom Vorgipfel zum Hauptgipfel stürzte die 20-jährige Frau aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.
Die geübte Berggängerin erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Verunglückte konnte mit einem Helikopter in unwegsamem Gelände lokalisiert und anschliessend geborgen werden.
Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.