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Tragödie im Kanton Schwyz
Frau (†20) am kleinen Mythen tödlich verunglückt

Eine 20-jährige Berggängerin stürzte am Donnerstagabend beim Aufstieg auf den kleinen Mythen in die Tiefe und erlag ihren Verletzungen. Die Kantonspolizei Schwyz untersucht die Ursache des tödlichen Unfalls.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 20-jährige Berggängerin stürzt am kleinen Mythen tödlich ab
  • Unfall beim Aufstieg vom Vorgipfel zum Hauptgipfel noch ungeklärt
  • Kantonspolizei Schwyz ermittelt, Frau per Helikopter geborgen
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Daniel MacherRedaktor News

Eine Berggängerin ist am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr am kleinen Mythen tödlich verunglückt. Beim Aufstieg vom Vorgipfel zum Hauptgipfel stürzte die 20-jährige Frau aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe. 

Die geübte Berggängerin erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Verunglückte konnte mit einem Helikopter in unwegsamem Gelände lokalisiert und anschliessend geborgen werden.

Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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