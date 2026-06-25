Am Donnerstagnachmittag hat sich zwischen Giffers und Le Mouret im Kanton Freiburg ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Töff-Fahrer verlor sein Leben.

Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, fuhr ein Töfffahrer (†29) aus dem Greyerzbezirk, auf der Hangeriedstrasse, von Giffers in Richtung Le Mouret. In einer Linkskurve, auf der Höhe der dortigen Bushaltestelle, verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kollidiert mit der Leitplanke, während der Fahrer folglich mehrere Dutzend Meter einen Abhang hinunterstürzte.

Der Mann musste in unwegsamen Gelände von Spezialisten der Kantonspolizei geborgen werden. Der herbeigerufene Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Töff-Fahrers feststellen, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Der betroffene Strassenabschnitt musste für dreieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Ein Care Team betreute mehrere Zeugen, die alles mit ansehen mussten. Die Kantonspolizei ermittelt jetzt zum Unfallhergang.