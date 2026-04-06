Kaltfront über Nacht, Sonne am Morgen: Die Schweiz startet nach Ostern mit frühlingshaftem T-Shirt-Wetter in die Woche. Es liegen sogar Temperaturen bis 25 Grad drin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hoch Quirin bringt ab Ostermontag T-Shirt-Wetter mit bis zu 25 Grad

Regionen wie Tessin, Basel und Genf werden am wärmsten

Starke Pollenbelastung durch Esche und Birke, besonders in Zürich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht auf Ostermontag brach eine schwache Kaltfront über die Schweiz hinein. Diese verabschiedete sich im Verlauf des Morgens aber rasch wieder. Bereits kurz nach Sonnenaufgang setzte sich vielerorts wieder freundlicheres Wetter durch, und die Wolken lockerten zusehends auf. Wir bekommen es mit T-Shirt-Wetter zu tun.

kurioserweise teilt es seinen Namen mit Meteorologe Quirin Beck von Meteo News, wie dieser gegenüber Blick erklärt.

Möglich macht es das Hochdruckgebiet Quirin – kurioserweise teilt es seinen Namen mit Meteorologe Quirin Beck von Meteo News, wie dieser gegenüber Blick erklärt. Die Temperaturen steigen ab Montag kontinuierlich an. Im Norden erreicht das Thermometer knapp 20 Grad, im Tessin klettere es gar bis auf 25 Grad.

Bis zu 25 Grad

Auch am Dienstag und Mittwoch dürfen wir uns über Sonnenschein und Temperaturhöchstwerte über 20 Grad freuen. Hoch Quirin verwöhnt uns mit warmer und trockener Luft aus dem Süden. Im Norden sind dann ebenfalls Werte von bis zu 24 Grad möglich.

«Dazu gestalten sich die kommenden Tage meist wolkenlos, und da die Sonne schon ordentlich Kraft hat, wärmt sie zusätzlich auf», so Beck. Neben dem Tessin dürfte es in Basel, im Rhonethal und in der Region Genf am wärmsten werden.

Pollenbelastung hoch

Derweil macht die Pollenbelastung vielen Allergikern zu schaffen. Aktuell dominant sind Esche und Birke, die als Allergieauslöser fungieren. Besonders in der Region Zürich ist die Belastung aktuell sehr stark, wie auf einer Grafik von Meteo Schweiz zu sehen ist. Am Dienstag dürfte zudem der gesamte Norden der Schweiz stark betroffen sein.

Die nächste Störung erwartet uns den ersten Prognosen zufolge in der Nacht auf Freitag. «Dann kommen wir in den Einfluss eines Höhentiefs, das auch wieder etwas weniger warme Luftmassen zu uns bringt. Die Temperaturen gehen etwas zurück.»