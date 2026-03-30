MeteoSchweiz warnt bis Dienstagmittag in Regionen von der Ostschweiz bis in den Kanton Bern vor Schnee und Glätte. Oberhalb von 1000 Metern drohen bis zu 80 Zentimeter Neuschnee.

Schneeband zieht sich von der Ostschweiz bis in den Kanton Bern

Schneeband zieht sich von der Ostschweiz bis in den Kanton Bern

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bis Dienstagmittag Warnung vor Wintereinbruch in Regionen von Ostschweiz bis Bern

Schneefallgrenze bei 500-600 m, Gefahr durch Glätte und starke Niederschläge

Oberhalb 1000 m bis zu 80 cm Schnee erwartet, laut MeteoSchweiz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Wie Meteorologe Quirin Beck (28) Blick bereits am Sonntag verraten hat, beginnt die neue Woche mit viel Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt am Montagmorgen bei 500 bis 600 Metern.

Doch wie schlimm wird der kurze Wintereinbruch? Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) hat bis zum Dienstag, 12 Uhr, für mehrere Regionen eine Warnung herausgegeben. Je nach Region gilt mössige bis erhebliche Gefahr. Ein gelbes und teilweise oranges Band zieht sich auf der Warnkarte von der Ostschweiz bis in den Kanton Bern. Betroffen sind unter anderem folgende Gebiete:

Appenzell

Werdenberg SG

Küblis-Klosters GR

die Stadt Chur

Davos GR

Domleschg GR

Glarus Süd – Sernftal und Grosstal (erhebliche Gefahr)

Glarus Nord-Mitte (erhebliche Gefahr)

Einsiedeln – Wägital SZ

Valsertal GR

Val Medel GR

Erstfeld UR (erhebliche Gefahr)

Gersau SZ (erhebliche Gefahr)

Meiringen – Gadmertal BE

Urner Oberland (erhebliche Gefahr)

Innertkirchen – Guttannen BE (erhebliche Gefahr)

Grindelwald BE (erhebliche Gefahr)

Lauterbrunnen – Wilderswil BE (erhebliche Gefahr)

Adelboden – Kandersteg BE

Leventina TI

Blenio TI

Auf schneebedeckten Strassen sollten Autofahrer, solange die Warnung gilt, vorsichtig sein. Es herrscht akute Glättegefahr.

Auch Dienstag noch Niederschläge möglich

MeteoSchweiz rechnet oberhalb von 700 Metern über Meer mit 15 bis 30 Zentimetern Schnee. Oberhalb von 1000 Metern über Meer sind bis zu 80 Zentimeter drin. Von intensiven, langanhaltenden Niederschlägen seien vor allem der Alpennordhang und Nord- und Mittelbünden betroffen, schrieb MeteoSchweiz auf seiner Webseite. Der Wetterdienst Bergfex schätzt in seiner Schneeprognose, dass es vor allem bei Disentis/Mustér GR und auch in Engelberg OW recht stark schneien dürfte.

Laut MeteoSchweiz wird es auch am Dienstag noch teils anhaltende und ergiebige Niederschläge am Alpennordhang sowie in Nord- in Mittelbünden geben. Besonders in der zweiten Tageshälfte sind lokal auch Graupelschauer und kurze Gewitter möglich. In den Hochalpen wird es dann mitunter auch stürmisch.

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