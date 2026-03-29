Ein Hochdruckgebiet sorgt über Ostern für milde Temperaturen und viel Sonne in der Schweiz. Meteorologe Quirin Beck erwartet bis zu 18 Grad, vor allem in einem Kanton wird das Wetter besonders schön.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ostern in der Schweiz bringt steigende Temperaturen und sonniges Wetter

Im Tessin werden am Ostermontag bis zu 18 Grad erwartet

Hochdruckgebiet beeinflusst Wetterlage positiv War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Es sind nur noch wenige Tage bis Ostern. Wie wird das Wetter über die Feiertage? Braucht der Osterhase einen Regenschirm? Das wollte Blick von Meteo-News-Experte Quirin Beck (28) wissen. So viel vorweg: Der Meteorologe hat gute Neuigkeiten. «Wir erleben einen Steigungslauf bei den Temperaturen», sagt er mit Blick auf die Karwoche.

Der Montag startet dabei vielerorts bewölkt und nass. Ein Blick auf das Niederschlagsradar verheisst vor allem ab Nachmittag in der Ostschweiz und abends auch im Wallis nichts Gutes.

Die Schneefallgrenze liegt laut Beck am Montagmorgen noch bei 500 bis 600 Metern, steigt im Lauf des Tages dann aber immerhin auf 900 Meter an. «Es kann Graupelschauer und vereinzelt auch Blitze geben.» Die Temperaturen pendeln sich zwischen 6 und 8 Grad ein.

Hochdruckgebiet sorgt für schöne Ostern

Auch Dienstag und Mittwoch präsentieren sich noch unbeständig. Der «Steigungslauf» ist aber bereits in vollem Gang. Der Wetter-Experte zu Blick: «Ab Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage. Es wird recht sonnig.»

Der Donnerstag bringt es nördlich der Alpen temperaturtechnisch auf 10 Grad, am Karfreitag sind es schon 11 Grad. Im Tessin sind dann bereits 18 Grad drin.

«Das Tessin ist der Hotspot für sonniges Wetter»

Am Wochenende wird es auf der Alpennordseite frühlingshaft bei bis zu 15 Grad. Die guten Werte haben wir einem Hochdruckgebiet zu verdanken, das seinen Einfluss Stück für Stück ausbaut. Am Ostermontag sind sogar 18 Grad möglich.

Wo wird das Wetter insgesamt am besten? «Das Tessin ist der Hotspot für sonniges Wetter», so Meteorologe Beck. Aber auch anderswo ist es an den Osterfeiertagen sonnig. Ob du also den Gotthard-Stau in Kauf nimmst, bleibt dir überlassen.