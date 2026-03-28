Ostern ist zwar erst nächstes Wochenende, vor dem Gotthard leuchtet es aber bereits jetzt nur noch Rot. Es ist mit einem Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten zu rechnen.

Angela Rosser Journalistin News

Er hat Tradition – der Osterstau vor dem Gotthard. Und gefühlt stockt es auch immer früher vor dem Portal, das Sonnenhungrige in den Süden lässt.

Anfang Woche warnte das Bundesamt für Strassen schon vor der zu erwartenden Verkehrsüberlastung. Am Freitag meldete der TCS dann bereits erstmals lange Staus.

Elf Kilometer Blech vor dem Gotthard

Auch samstags sieht es nicht anders aus. Der Touring Club Schweiz (TCS) meldete gegen Mittag 11 Kilometer Stau, was zu einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 40 Minuten führte.

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Hier ist also Geduld gefragt. Aber wie vertreibt man sich eigentlich die Zeit im Stau? Schlafen geht als Fahrer oder Fahrerin schlecht.

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