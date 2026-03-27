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Zwei Personen im Spital
Mega-Stau nach LKW-Unfall auf der A1

Am Freitagmorgen hat sich auf der Autobahn A1 ein Unfall ereignet. In Richtung Zürich brauchen Autofahrer starke Nerven.
Publiziert: 10:57 Uhr
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Wegen eines Unfalls kam es am Freiag auf der A1 zu einem grossen Stau.
Foto: BRK News

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Unfall auf A1 Richtung Zürich blockiert Fahrstreifen seit Freitagmorgen
  • Lastwagen-Anhänger mit Pneubagger umgekippt, Folgeunfall mit zwei Verletzten
  • Stauwarnung vom TCS, Bergungsarbeiten laufen aktuell
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Marian NadlerRedaktor News

Am Freitagmorgen müssen Autofahrer, die auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs sind, mit einem grossen Zeitverlust rechnen. BRK News meldet einen Stau von einer Länge von zehn Kilometern. Grund ist ein Unfall, der sich zwischen Winterthur-Töss und dem Rastplatz Baltenswil ereignet hat.

Der Touring Club Schweiz (TCS) warnt vor Stau. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert, die Fahrbahn ist auf einen Fahrstreifen verengt. Bilder zeigen den umgekippten Anhänger eines Lastwagens.

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Kapo-Sprecher spricht von «Folgeunfall»

Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, bestätigt den Unfall auf Anfrage von Blick. «Der Anhänger eines Lastwagens ist umgekippt. Geladen hatte er einen Pneubagger», sagt er. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten.

«Nach Umkippen des Lastwagens gab es einen Folgeunfall», schildert Hirt weiter. Zwei Menschen, die in einem Lieferwagen sassen, mussten zur Überprüfung ins Spital. «Sie wurden – wenn überhaupt – leicht verletzt», ergänzt Hirt. Weitere Informationen sollen noch am Freitag in einer Medienmitteilung erfolgen.

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