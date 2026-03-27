Am Freitagmorgen hat sich auf der Autobahn A1 ein Unfall ereignet. In Richtung Zürich brauchen Autofahrer starke Nerven.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall auf A1 Richtung Zürich blockiert Fahrstreifen seit Freitagmorgen

Lastwagen-Anhänger mit Pneubagger umgekippt, Folgeunfall mit zwei Verletzten

Stauwarnung vom TCS, Bergungsarbeiten laufen aktuell War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagmorgen müssen Autofahrer, die auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs sind, mit einem grossen Zeitverlust rechnen. BRK News meldet einen Stau von einer Länge von zehn Kilometern. Grund ist ein Unfall, der sich zwischen Winterthur-Töss und dem Rastplatz Baltenswil ereignet hat.

Der Touring Club Schweiz (TCS) warnt vor Stau. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert, die Fahrbahn ist auf einen Fahrstreifen verengt. Bilder zeigen den umgekippten Anhänger eines Lastwagens.

Kapo-Sprecher spricht von «Folgeunfall»

Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, bestätigt den Unfall auf Anfrage von Blick. «Der Anhänger eines Lastwagens ist umgekippt. Geladen hatte er einen Pneubagger», sagt er. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten.

«Nach Umkippen des Lastwagens gab es einen Folgeunfall», schildert Hirt weiter. Zwei Menschen, die in einem Lieferwagen sassen, mussten zur Überprüfung ins Spital. «Sie wurden – wenn überhaupt – leicht verletzt», ergänzt Hirt. Weitere Informationen sollen noch am Freitag in einer Medienmitteilung erfolgen.