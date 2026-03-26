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Polizei vor Ort
Hafenmole in Zürich Tiefenbrunnen abgesunken

Im Zürcher Hafen Tiefenbrunnen ist in der Nacht auf Donnerstag ein grosser Teil der Hafenmole abgesunken. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, um die Lage zu sichern. Die Ursache wird untersucht.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Beim Hafen Tiefenbrunnen läuft derzeit ein grösserer Einsatz.
Foto: Pascal Scheiber

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Im Hafen Tiefenbrunnen Zürich sinkt ein Teil der Hafenmole ab
  • Polizei und Feuerwehr sichern die Lage, Ursache noch unklar
  • Weitere Infos folgen am Nachmittag, Untersuchungen laufen
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Pascal Scheiber und Janine Enderli

In der Nacht auf Donnerstag ist im Hafen Tiefenbrunnen in der Stadt Zürich ein grosser Teil der Hafenmole abgesunken. Der Vorfall hat einen umfangreichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst, wie ein Sprecher der Stadtpolizei auf Anfrage bestätigt. 

Aktuell stehen Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und Feuerwehr im Einsatz, um die Lage zu sichern und erste Abklärungen zu treffen. 

Einsatz läuft

Weitere Details zum Ausmass des Schadens sowie zur Ursache des Absinkens sind derzeit noch Gegenstand laufender Untersuchungen.

Die Polizei hat angekündigt, im Verlauf des Nachmittags weitere Informationen bereitzustellen. 

+++Update folgt+++

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