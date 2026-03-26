Im Zürcher Hafen Tiefenbrunnen ist in der Nacht auf Donnerstag ein grosser Teil der Hafenmole abgesunken. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, um die Lage zu sichern. Die Ursache wird untersucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Hafen Tiefenbrunnen Zürich sinkt ein Teil der Hafenmole ab

Polizei und Feuerwehr sichern die Lage, Ursache noch unklar

Weitere Infos folgen am Nachmittag, Untersuchungen laufen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In der Nacht auf Donnerstag ist im Hafen Tiefenbrunnen in der Stadt Zürich ein grosser Teil der Hafenmole abgesunken. Der Vorfall hat einen umfangreichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst, wie ein Sprecher der Stadtpolizei auf Anfrage bestätigt.

Aktuell stehen Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und Feuerwehr im Einsatz, um die Lage zu sichern und erste Abklärungen zu treffen.

Einsatz läuft

Weitere Details zum Ausmass des Schadens sowie zur Ursache des Absinkens sind derzeit noch Gegenstand laufender Untersuchungen.

Die Polizei hat angekündigt, im Verlauf des Nachmittags weitere Informationen bereitzustellen.

+++Update folgt+++