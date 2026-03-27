Fast 9 Euro kostet in Deutschland ein 200-Gramm-Goldhase von Lindt. Viel zu viel, findet ein Händler aus Hamburg – und schmeisst den Hasen aus dem Sortiment. Discounter Netto dagegen verscherbelt den kultigen Hasen für weniger als 3 Euro.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Hamburger Laden boykottiert Lindt-Goldhasen wegen Preiserhöhung von 6.99 auf 8.99 Euro

Netto verkauft die Hasen mit 40 Prozent Rabatt für 2.99 Euro

Lindt erhöhte 2025 Preise um 19 Prozent trotz fallender Kakaopreise War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Kurz vor Ostern dreht Deutschland durch wegen der Goldhasen von Lindt & Sprüngli! Ladenbesitzer Tarik Sarikaya aus Hamburg (D) verkauft keine Hasen des Schweizer Schoggiherstellers aus Kilchberg ZH mehr. Ihm schmecken die hohen Einkaufspreise nicht. «Die unverbindliche Preisempfehlung für den Lindt-Goldhasen ist im Vergleich zum Vorjahr von 6.99 Euro auf 8.99 Euro gestiegen!», wundert er sich. Das ist ein Plus von fast 30 Prozent beim 200-Gramm-Hasen.

«Viel zu teuer», befindet der Ladenbesitzer. Denn er weiss, wie solche Preise bei seiner Kundschaft ankommen. Gar nicht gut! «Die Kunden schauen auf den Preis, schütteln den Kopf und stellen die Ware zurück. Am Ende bleibe ich auf 30 Prozent sitzen», sagt er. Deshalb entscheidet er sich ganz bewusst gegen den beliebten Goldhasen – und schmeisst ihn aus dem Sortiment.

40 Prozent Rabatt!

Ganz anders mit den hohen Preisen geht der deutsche Discounter Netto um. Er verramscht die Goldhasen von Lindt in seinen 340 Filialen einfach mit einem fetten Rabatt! Statt für 4.99 Euro gibts den 100-Gramm-Osterhasen in ganz Deutschland für 2.99 Euro. Das sind 40 Prozent Rabatt! Zu diesem Preis würden wohl auch die Kundinnen und Kunden von Ladenbesitzer Tarik Sarikaya zugreifen und den Goldhasen ins Osternäschtli legen.

Denn der Netto-Preis ist heiss! Zum Vergleich: In der Schweiz kostet der 100-Gramm-Hase bei Coop 5.95 Franken, im Onlineshop von Lindt & Sprüngli gar 6.90 Franken. Mit 12 Prozent Rabatt bietet Office World den süssen Osterklassiker für 5.20 Franken an. Noch immer deutlich teurer als in Deutschland bei Netto.

Preise um 19 Prozent erhöht

Die Preise von Lindt & Sprüngli sind auch hierzulande immer wieder ein Thema. 2025 hat der Schoggi-Riese die Preise um 19 Prozent erhöht. Grund damals: die Preisexplosion am Kakaomarkt. Allerdings: An den Rohstoffbörsen ist der Preis für Kakao in den letzten zwölf Monaten um über 65 Prozent eingebrochen. Lindt-CEO Adalbert Lechner (64) steht deshalb unter Druck, seine Schoggi wieder günstiger zu verkaufen. Nicht nur in Deutschland. Auch in der Schweiz. Bei uns kostet der 200-Gramm-Goldhase etwa bei Coop 9.95 Franken.

«Es ist noch viel zu früh, um über mögliche Preissenkungen zu diskutieren», sagte Lechner vor zwei Wochen an der Jahresmedienkonferenz zu Blick. Das Problem: Die Kakaolager von Lindt sind noch voll. «Wir kaufen Kakaobohnen für jeweils 12 bis 15 Monate ein», erklärte der Chef. Von den gesunkenen Rohstoffpreisen merkt der Schokoladenproduzent noch nichts. Die Schoggihasen wurden alle noch mit teurem Kakao gegossen.