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Temperaturen sinken:So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Nordmeer-Tief bringt Schauer
Jetzt fegt eine Kaltfront über die Schweiz

Erst zieht eine Kaltfront durch, dann übernimmt das Hoch. Während man sich in den Bergen auf viel Sonne freuen darf, droht dem Mittelland ab Donnerstag zäher Hochnebel.
Publiziert: vor 58 Minuten
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Vom Westen her zieht am Mittwoch eine Kaltfront über die Schweiz.
Foto: Meteo News Schweiz

Darum gehts

  • Kaltfront bringt am Mittwoch Wolken, Regen und Schnee ab 2000 Meter
  • Im Westen bleibt es trockener, im Tessin gibts bis 17 Grad
  • Ab Donnerstag bringt Hochdruck Nebel unten, Sonne oben
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Janine EnderliRedaktorin News

Der Start in den Mittwoch fällt temperaturtechnisch eher kühl aus. Eine Kaltfront zieht vom Nordmeer her über die Schweiz und bringt vor allem auf der Alpennordseite viele Wolken, wie Meteo News auf X schreibt.

Im Flachland fällt bis zum Mittag immer wieder Regen. Entlang der Alpen und ganz im Osten sind auch am Nachmittag noch einzelne Niederschläge möglich. Dazu sinkt die Schneefallgrenze von zunächst 2500 auf knapp 2000 Meter.

Hier kann es 17 Grad werden

Ganz anders sieht es im Westen und Süden aus: Dort bleibt es weitgehend trocken, im Tessin zeigt sich sogar recht häufig die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden 11 bis 13 Grad, im Süden sind bis zu 17 Grad drin.

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Nach dem kurzen Wetterwechsel beruhigt sich die Lage wieder. Ab Donnerstag übernimmt der Hochdruckeinfluss – und damit beginnt im Mittelland das typische Herbstwetter nach dem Motto: unten grau, oben blau. Hartnäckiger Hochnebel dürfte sich ausbreiten und sich tagsüber vielerorts nur teilweise auflösen.

Wer auf Sonne hofft, braucht deshalb etwas Glück – oder muss in die Berge.

Ohne Sonne bleibt es kühl

Wie kalt es im Flachland wird, hängt vor allem davon ab, ob sich der Hochnebel verzieht. Bleibt die graue Decke den ganzen Tag liegen, sind bei schwacher Bise lediglich 7 bis 9 Grad zu erwarten.

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