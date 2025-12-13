Der Kanton Wallis bremst das Zukunftsprojekt eines digitalen Dorfladens in Guttet-Feschel VS aus. Trotz steigender Verkaufszahlen muss der Laden nun um 20 Uhr schliessen, was die Gemeinde vor grosse Herausforderungen stellt.

Es klingt wie die perfekte Idee: Das Dorfleben wird aufgewertet. Arbeitsplätze werden gesichert. Die Grundversorgung wird gewährleistet, und die Gemeinde spart bei den Ausgaben. Dazu kommt noch ein Hauch von Digitalisierung am Berg. Die Rede ist vom digitalen Dorfladen im Walliser Bergdorf Guttet-Feschel.

Im Jahr 2022 investierte die Gemeinde gut 35'000 Franken in das bislang ziemlich defizitäre Geschäft. Seither können Bewohner und Feriengäste des Dorfs auch ausserhalb der bedienten Ladenöffnungszeiten einkaufen. Doch nun hat der Kanton Wallis dem Zukunftsprojekt einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Zur grossen Enttäuschung von Gemeindepräsident Philipp Loretan (38).

Die Idee: Einkaufen rund um die Uhr

Dabei war man im Jahr 2022 mit grossem Optimismus ins Projekt gestartet: Als erste Gemeinde im Oberwallis hatte Guttet-Feschel seinen Dorfladen für das digitale Zeitalter fit gemacht.

Das klassische Geschäft rentierte nicht mehr. «Die Zahlen gingen runter, wir mussten etwas tun», sagt Loretan zu Blick. Den Laden einfach sterben lassen, das wollte man nicht. «Dafür ist er für das Dorf zu wichtig», so der Gemeindepräsident. Neben dem Einkauf können im Laden auch Post- und Bankgeschäfte erledigt werden. Zudem dient er als Treffpunkt für die Bevölkerung.

Also schuf man den digitalen Dorfladen. Das Konzept: Genossenschaftsmitglieder erhalten eine Karte, die als Schlüssel zum Geschäft dient. Im Laden scannen sie dann ihre Waren selbst und bezahlen entweder mit Karte oder Twint. «So wäre der Laden rund um die Uhr offen, zumindest theoretisch», sagt Loretan.

Damit sollte sichergestellt werden, dass die Bevölkerung, die fast ausschliesslich im Talgrund arbeitet, nach Feierabend im Dorf einkaufen kann und «nicht gezwungenermassen im Tal einkaufen muss, weil der Laden hier oben schon geschlossen ist», so der Gemeindepräsident. Tatsächlich gingen die Verkaufszahlen nach der Einführung des digitalen Dorfladens nach oben.

Ein Laden ist ein Laden

Doch nun kam der Rückschlag. Mit dem Einkaufen rund um die Uhr ist Schluss. Der Kanton Wallis hat dem digitalen Dorfladen den Riegel geschoben. Der Grund: Das kantonale Ladenöffnungsgesetz kennt das Prinzip des digitalen Dorfladens nicht. Deshalb wird er wie jeder andere Laden auch behandelt. Punkt.

«Das heisst, dass wir uns an die normalen Öffnungszeiten halten müssen. Egal, ob Personal da ist oder nicht», sagt Loretan. Heisst: Spätesten um 20 Uhr abends ist Schluss.

Loretan sagt: «Für uns ist das ein grosses Problem, denn der Vorteil des Ladens fällt so teilweise weg. Das Gesetz ist einfach nicht auf der Höhe der Zeit.» Im letzten Jahr war im Rahmen einer Revision des Ladenöffnungsgesetzes versucht worden, das zu ändern. Doch die Vorlage scheiterte an der Urne.

«Das Gesetz soll in erster Linie die Arbeitnehmer schützen, das ist wichtig, aber wir reden hier von nicht betreuten Öffnungszeiten. Deshalb ist das Ganze nicht nachvollziehbar», findet Loretan.

«Versorgung ist gewährleistet»

Staatsrat Christophe Darbellay (54, die Mitte) betont jedoch, dass die Kantonsregierung mit der Totalrevision des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten genau dies vorgeschlagen hatte – damit aber beim Volk gescheitert sei. «Wir wollten die Öffnungszeiten flexibler gestalten, insbesondere für Geschäfte ohne Personal», sagt Darbellay. Die Vorlage sei jedoch 2024 klar abgelehnt worden, mit rund 65 Prozent Nein-Stimmen. «Es gilt daher das bestehende Gesetz», erklärt er, ist aber überzeugt: «Die Versorgung der Berggemeinden ist gewährleistet.»

Für Loretan ist derweil klar: Der digitale Dorfladen muss gesetzlich verankert werden. Im Walliser Kantonsparlament wurde ein entsprechender Vorstoss eingereicht. «Der Dorfladen muss genug Umsatz generieren können, sonst müssen wir ihn schliessen. Die Folge wäre ein weiterer schleichender Leistungsabbau, also ein weiterer Rückschlag für unser Dorf.»