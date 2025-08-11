Ein halbes Jahrhundert lang war Parkieren im Emmen Center kostenlos. Jetzt plant das Einkaufszentrum eine Barrierenanlage – um sich vor dem möglichen Andrang von 2000 Kantonsbeamten zu schützen, die ab nächstem Jahr in der Nähe arbeiten werden.

1/5 Das Emmen Center in Emmenbrücke LU besteht seit 50 Jahren. Foto: keystone-sda.ch

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Vor 50 Jahren wurde das Emmen Center in Emmenbrücke LU eröffnet. Es ist damit nur eines von zwei Einkaufszentren im ganzen Kanton, das genug alt ist, um keine Parkgebühren erheben zu müssen. Shopping-Begeisterte dürfen ihre Fahrzeuge seit jeher gratis abstellen.

Bald soll damit jedoch Schluss sein. Ursache ist nicht etwa eine Gesetzesänderung. Stattdessen will sich das Emmen Center ganz einfach selbst schützen: Ab nächstem Jahr ziehen in der Nähe des Shopping-Tempels 2000 Kantonsbeamte ein.

Barriere gegen Kantonsbeamte

Wie die «Luzerner Zeitung» berichtet, habe die Manor AG als Besitzerin des Emmen Centers ein Baugesuch für eine Barrierenanlage eingereicht. Damit will die Betreiberin jedoch nicht den eigenen Kundinnen und Kunden plötzlich Gebühren zumuten. Das neue Parkregime soll stattdessen erst ab vier Stunden gelten, heisst es im Betriebskonzept.

Mit der Änderung will man vor allem dem kantonalen Verwaltungszentrum vorgreifen, das 2026 eröffnet wird. Dort sind die Parkplätze nämlich nicht nur beschränkt verfügbar, sondern auch kostenpflichtig. Gut möglich also, dass die Kantonsbeamtinnen und -beamten dann ins nahe gelegene Emmen Center ausweichen würden.

Daher die neue Regelung: Wer von Montag bis Freitag zwischen vier bis fünf Stunden bleibt, zahlt drei Franken. Wer sein Auto noch länger abstellen will, muss anschliessend tief in die Tasche greifen. Bis sechs Stunden würden 23 Franken fällig, bis sieben Stunden 28 Franken und bis acht Stunden happige 40 Franken.

Gebühren am Samstag tiefer

Die Gebühren sind dabei laut «Luzerner Zeitung» ähnlich hoch wie beispielsweise im Luzerner Bahnhofparking. Für die Kantonsangestellten sind sie aber wohl ein schlechtes Argument, um ihr Gefährt während der Arbeitszeit im Emmen Center abzustellen.

Am Samstag, wenn die meisten Beamtinnen und Beamten ihre Freizeit geniessen, gilt dann auf den Parkplätzen des Einkaufstempels auch ein lockereres Regime: Einkaufsfreudige können dann gar bis zu sechs Stunden gratis parkieren.

Strenger ist das Emmen Center ausserhalb der Ladenöffnungszeiten: Am Sonntag und in der Nacht gilt eine Gratis-Parkzeit von 1½ Stunden. Längere Aufenthalte kosten dann fünf Franken pro Stunde. Für die, die durch die vielen neuen Regelungen bereits den Überblick verlieren, gibt es aber sowieso eine überaus einfache Lösung: Das Velo oder Motorrad zu parkieren, bleibt nämlich jederzeit gratis.