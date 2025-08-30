Lausanne trifft nach der Sensation gegen Besiktas in der Conference League am Sonntag auf St. Gallen (14 Uhr). Während Kaly Sène nicht mehr für Lausanne spielt, rücken Bryan Okoh und Nathan Butler-Oyedeji in den Fokus.

Darum gehts Das sind die Lausanne-Stimmen nach dem Besiktas-Coup

Siegtorschütze Butler-Oyedeji kritisiert Schweizer Ladenöffnungszeiten

Tim Guillemin, Carlo Steiner

Die News der Woche

Fünfzehn Jahre nach dem «Wunder von Moskau» sind nun die «Helden von Istanbul» an der Reihe. Die Waadtländer setzten sich am Donnerstag gegen Besiktas durch und qualifizierten sich für die Conference League, wo unter anderem Fiorentina und Lech Posen warten. 2010 schaltete die Mannschaft von Sébastien Meoli, damals Challenge-Ligist, Lokomotive Moskau aus und qualifizierte sich für die Gruppenphase der Europa League. Das Bindeglied zwischen diesen beiden Europacup-Genrationen: Guillaume Katz, 2010 Spieler, 2025 Marketingdirektor.

Die grosse Frage

Wird Lausanne nach der europäischen Glanzleistung auch in der Liga gewinnen? Bisher läuft es für Lausanner in der Super League, wo sie zu Beginn der Saison nur Winterthur besiegen konnten, noch nicht ganz rund. Captain Olivier Custodio (30) hat in Istanbul seinem Team jedenfalls den Weg gewiesen: «Es kommt nicht infrage, die ganze Nacht lang zu feiern. Wir haben am Sonntag ein wichtiges Spiel vor unseren Heimfans, das wir gewinnen wollen. Wir müssen ernsthaft bei der Sache sein. Danach kommt die Länderspielpause, in der wir uns ein wenig entspannen können.»

Gesagt ist gesagt

«Das ist eine fast ideale Auslosung», so die Worte von Lausannes Sportdirektor Stéphane Henchoz (50) nach der Auslosung durch den Uefa-Computer. Lausanne trifft zu Hause auf einen sehr attraktiven Gegner (Fiorentina), aber auch auf andere Teams, die auf den ersten Blick leichter zu schlagen sind. Das gibt Anlass zur Hoffnung, die 7 oder 8 Punkte zu holen, die nötig sind, um im Frühjahr noch in Europa dabei zu sein.

Lausannes Conference-League-Gegner Fiorentina (Ita, Heim) Lech Posen (Pol, Auswärts) Omonia Nikosia (Zyp, H) KuPS Kuopio (Fin, A) Breidablik (Isl, H) Hamrun Spartans (Mal, A) Fiorentina (Ita, Heim) Lech Posen (Pol, Auswärts) Omonia Nikosia (Zyp, H) KuPS Kuopio (Fin, A) Breidablik (Isl, H) Hamrun Spartans (Mal, A)

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Diakité, Roche, Custodio, Lekoueiry; Ajdini, Butler-Oyedeji.

Wer fehlt?

Kana-Biyik (fraglich), Sanches (verletzt).

Neben dem Platz

«Ich liebe die Schweiz, ein Land, das ich gerade entdecke. Das Einzige, was mich negativ überrascht hat, ist die Tatsache, dass um 18 Uhr und sonntags alles geschlossen ist. Ich muss sagen, dass mir das ein wenig zu schaffen macht», erklärt Neuzugang Nathan Butler-Oyedeji (22) der diesen Sommer von London nach Lausanne gezogen ist, mit einem Lachen im Gesicht. Der Stürmer, dessen Vertrag bei Arsenal ausgelaufen ist, hat am Donnerstag in Istanbul mit dem Siegtreffer für Lausanne einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen. Aber das reicht noch lange nicht aus, um die Geschäfte in Lausanne dazu zu bewegen, ihre Tore auch sonntags zu öffnen.

Hast du gewusst, dass ...

... sich Lausanne-Stürmer Kaly Sène (24) am Samstag auf eine Liste mit Super-League-Grössen wie Mladen Petric (2006/07), Seydou Doumbia (2009/10) und Kemal Ademi (2019/20) hätte eintragen könnte? Erst diesen drei Spielern gelang bisher das Kunststück, in den ersten vier Spielen zu treffen. Sène wechselt nun aber, wie von Blick angekündigt, zu Middlesbrough nach England und vergibt so die Chance auf diese spezielle Torschützen-Statistik.

Aufgepasst auf

Bryan Okoh (22). Der «verlorene Sohn» wechselte 2019 in jungen Jahren aus der Lausanne-Jugend zu Red Bull Salzburg. Mit starken Auftritten für das Redbull-Farmteam Liefering in der zweiten österreichischen Bundesliga verdiente er sich der U21-Nati-Spieler 2021 sogar ein Aufgebot für die A-Nati, wo er sich gleich den verheerenden Kreuzbandriss zuzog. Seit dem Sommer ist er zurück im Waadtland und stand seither in allen neun Pflichtspielen auf dem Rasen (siebenmal in der Startelf). Im Hinspiel gegen Besiktas gelang ihm der so wichtige Ausgleich zum 1:1. Im Rückspiel (1:0) half er mit einer sackstarken Leistung mit, dass die Türken zu Hause keinen Treffer zustande brachten.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 4 Runden (ein Spiel noch ausstehend):

Lekoueiry 4,5 Diakité 4,3 Roche, Sène beide 4,0

Die Schiedsrichterin

Désirée Grundbacher.

Der Gegner

Lausanne-Trainer Peter Zeidler erwartet am Samstag seinen langjährigen Klub. Das Team von Enrico Maassen will sich für die Niederlage gegen Luzern rehabilitieren. Das FCSG-Inside erscheint hier.

5 Spieltag

Sa., Thun – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – FCZ, 18 Uhr

Sa., Sion – Basel, 20.30 Uhr

So., Lausanne – St. Gallen, 14 Uhr

So., Servette – Luzern, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr