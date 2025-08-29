So läuft die Europa-League-Auslosung

Die Paarungen für die Ligaphase werden durch eine Auslosung bestimmt, die auch digital durchgeführt werden kann. Die 36 Klubs werden in vier Töpfe mit je neun Vereinen aufgeteilt. Die Töpfe werden entsprechend der zu Beginn der Saison erstellten Koeffizientenrangliste der Klubs zusammengestellt.

Die Gegner der einzelnen Mannschaften sowie die Tatsache, ob die Spiele zu Hause oder auswärts ausgetragen werden, werden durch die Auslosung bestimmt. Jedes Team werden zwei Gegner aus jedem der vier Töpfe zugelost und spielt gegen einen Gegner aus jedem Topf zu Hause und den anderen auswärts. Grundsätzlich können Mannschaften desselben Verbandes nicht gegeneinander gelost werden, und jede Mannschaft darf gegen höchstens zwei Gegner aus einem anderen Verband spielen