Die Übersicht – wer trifft auf wen?
Roma
Gegner: Lille, Rangers, Viktoria Pilsen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stuttgart, Panathinaikos
Zauberer lässt Kugeln verschwinden
Da die Auslosung vor allem über den Computer erfolgt, braucht es die fast schon legendären Kugeln nicht mehr. Also lässt sie ein Zauberer verschwinden.
Druchführung durch deutsche Legende
Die deutsche Fussballikone Jürgen Klinsmann wird in Monaco bei der Auslosung der beiden Wettbewerben unterstützen.
So läuft die Europa-League-Auslosung
Die Paarungen für die Ligaphase werden durch eine Auslosung bestimmt, die auch digital durchgeführt werden kann. Die 36 Klubs werden in vier Töpfe mit je neun Vereinen aufgeteilt. Die Töpfe werden entsprechend der zu Beginn der Saison erstellten Koeffizientenrangliste der Klubs zusammengestellt.
Die Gegner der einzelnen Mannschaften sowie die Tatsache, ob die Spiele zu Hause oder auswärts ausgetragen werden, werden durch die Auslosung bestimmt. Jedes Team werden zwei Gegner aus jedem der vier Töpfe zugelost und spielt gegen einen Gegner aus jedem Topf zu Hause und den anderen auswärts. Grundsätzlich können Mannschaften desselben Verbandes nicht gegeneinander gelost werden, und jede Mannschaft darf gegen höchstens zwei Gegner aus einem anderen Verband spielen
Die Töpfe – wo sind die Schweizer Teams?
Wie auch in der Champions League, werden auch in der Europa League die Teams aus vier Töpfen gezogen. Die Töpfe sind dem Niveau angepasst absteigend. YB und den FCB findet man im Topf drei. In der Conference League hingegen gibt es ganze sechs Töpfe, wo sich Lausanne-Sport mit dem sechsten Topf begnügen muss.
Topf 1
Roma (ITA)
Porto (POR)
Rangers (SCO)
Feyenoord (NED)
Lille (FRA)
Dinamo Zagreb (CRO)
Real Betis (ESP)
Salzburg (AUT)
Aston Villa (ENG)
Topf 2
Fenerbahce (TUR)
Braga (POR)
Roter Stern Belgrad (SRB)
Lyon (FRA)
PAOK thessaloniki (GRE)
Viktoria Pilsen (CZE)
Ferencvaros (HUN)
Celtic (SCO)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Topf 3
Young Boys (SUI)
Basel (SUI)
Midtjylland (DEN)
Freiburg (GER)
Ludogorets (BUL)
Nottingham Forest (ENG)
Sturm Graz (AUT)
FCS Buckarest(ROU)
Nizza (FRA)
Topf 4
Bologna (ITA)
Celta (ESP)
Stuttgart (GER)
Panathinaikos (GRE)
Malmö (SWE)
Go Ahead Eagles (NED)
Utrecht (NED)
Genk (BEL)
Brann (NOR)
Gleicher Modus wie letztes Jahr
Die Europa-League-Ligaphase wird gleich wie im letzten Jahr durchgeführt. Von den 36 Teams wird jedes gegen acht andere Teams spielen, wobei man je vier Heim- und vier Auswärtspartien bestreitet. Während sich die ersten acht Teams direkt für das Achtelfinal qualifizieren, spielen die Teams auf den Plätzen neun bis 16 in K.-o.-Runden-Play-offs gegen die Teams auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren acht Achtelfinaltickets.
Herzlich Willkommen!
Die Auslosung für die Ligaphase der diesjährigen Europa-League-Kampagne steht bevor. Die Schweizer Teams – YB und FCB – sind im Topf drei gesetzt und können somit auf Top-Klubs wie Roma, Porto oder Fenerbahce treffen. Die Auslosung gibt es ab 13 Uhr live im Ticker. Für Lausanne-Sport geht es unmittelbar nach der Europa-League-Auslosung mit der Conference-League-Ziehung weiter.