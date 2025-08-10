1/8 Zürich kommt im dritten Spiel in dieser Saison zum ersten Sieg. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Sport-Journalist

Karlo Letica war zwar nicht für die Niederlage seiner Mannschaft am Sonntag verantwortlich, hat aber auch nicht geholfen, dass Lausanne das Spiel noch hätte gewinnen können. Der Torhüter zeigte nicht sein bestes Spiel im Trikot der Waadtländer. Der Aktivste in den Reihen von Lausanne war hingegen Gaoussou Diakité.

Hinweis: Lekoueiry ab 62., De la Fuente ab 72., Al Saad ab 72., Fofana ab 81., Ajdini ab 81. (alle zu kurzer Einsatz). Butler-Oyedeji bis 62., Custodio bis 72., Mouanga bis 72., Poaty bis 81., Sène bis 81.

Und so haben die FCZ-Spieler abgeschnitten

Es ist nicht schwer, den besten Spieler in den Reihen der Zürcher zu finden, denn Steven Zuber war am Sonntag an beiden Toren beteiligt. Der rechte Aussenverteidiger Lindrit Kamberi zeigte ebenfalls eine sehr gute Leistung, sowohl offensiv als auch defensiv.

Hinweis: Volken ab 57., Phaëton ab 72. (zu kurzer Einsatz), Bangoura ab 72. (zu kurzer Einsatz), Comenencia ab 82. (zu kurzer Einsatz). Sauter bis 57., Emmanuel bis 72., Tsawa bis 72., Markelo bis 82.

