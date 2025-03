Selbstbedienungsläden sollen immer offen bleiben dürfen

Der Zuger Regierungsrat will bei Selbstbedienungsläden ohne Verkaufspersonal die Ladenöffnungszeiten lockern. (Symbolbild) Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Regierungsrat ist bereit, die Regeln bei den Ladenöffnungszeiten zu lockern. Er stehe neuen technischen Möglichkeiten offen gegenüber, erklärte er im Bericht an das Parlament.

Wichtig ist ihm dabei der Zusatz «ohne Verkaufspersonal», um andere Angebote auszuschliessen. In Geschäften, in denen die Kunden die Waren selbst in den Korb legen oder an Automaten bezahlen, werde jedoch Personal für Nachschub oder Reinigung benötigt.

Die vorberatende Kommission unterstützt die Pläne der Regierung, möchte aber bei den Ausnahmen weiter gehen. Sie schlägt vor, auch Läden mit einer Fläche von maximal 100 Quadratmetern eine Ausnahme zu gewähren, wenn sie ausserhalb der Öffnungszeiten nur Sicherheitspersonal beschäftigen.