In St. Gallen wird gerade über längere Ladenöffnungszeiten gestritten. Eine zentrale Frage: Ist es eine Chance für kleinere Läden oder leiden gerade sie? Auch national gibt es Anläufe zur Ausweitung der Öffnungszeiten. Blick zeigt dir, was heute in welchem Kanton gilt.

Hier kannst du am längsten shoppen – alle Kantone im Überblick

1/5 Sollen die Läden im Kanton St. Gallen länger geöffnet sein dürfen? Foto: Keystone

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Wer im Kanton St. Gallen am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr neue Schuhe kaufen will, steht vor verschlossenen Türen. Das soll sich ändern. Am 18. Mai stimmt das Volk darüber ab.

Die Ladenöffnungszeiten bewegen nicht nur den Ostschweizer Kanton: Auch in Bern wird darüber gestritten. Im Februar stellte Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) die Planung für sonntägliches Shopping in gewissen Städten ein. Stattdessen soll eine Initiative des Kantons Zürich weiterverfolgt werden. Diese verlangt zwölf Sonntagsverkäufe pro Jahr.