1/10 Mit 30 Grad ist es in Interlaken BE sommerlich heiss. Foto: Martin Meul

Klettert das Thermometer in der Schweiz über 30 Grad, heisst es schnell: Hitzewelle. Es wird gestöhnt, gelüftet, Schatten gesucht. Das Motto: Rette sich, wer kann!

Viele Touristen, die im Moment in der Schweiz in den Ferien sind, haben für die Hitzewelle derweil nur ein müdes Lächeln übrig. Wie zum Beispiel Ella Marie Moran (10) aus der Nähe von Dallas (USA). Sie ist mit ihren Eltern im Moment in Interlaken BE in den Ferien. «30 Grad sind kaum der Rede wert, es fühlt sich fast wie Winter an», sagt sie zu Blick und lacht. Kein Wunder, zu Hause ist sie ganz andere Temperaturen gewöhnt. «Da sind es im Moment 38 Grad», sagt sie. «Das ist Hitze.» Deshalb kommt die 10-Jährige auch gut ohne Klimaanlage klar. «Hier braucht es die nicht, daheim ist das anders», sagt sie. Ihr Vater nickt.

Auch Nihaya (15) und ihre Mutter Fri Okta (42) empfinden die Schweizer Temperaturen als kühl. Die beiden Indonesierinnen sind anderes gewohnt. «Bei uns ist es dank der Luftfeuchtigkeit gefühlt schnell mal 40 Grad warm. Da sind die 30 Grad in Interlaken eine Abkühlung», sagt Nihaya.

Pinky aus Hongkong (20) findet es ebenfalls «alles andere als zu warm». Sie sagt zu Blick: «Der Sommer in der Schweiz ist sehr angenehm.»

Heisses Visp

Heiss ist es die Tage auch im Wallis. Schon morgen um halb neun ist es deutlich über 20 Grad warm. Auf dem Camping Mühleye in Visp VS kommt langsam Leben in die Zelte, Camper und Vans. Das Zmorge wird gegessen, die Morgentoilette steht an. Und ein Blick in den Himmel lässt erahnen: Das wird wieder ein heisser, heisser Tag.

An Hitze sind die Menschen von Visp gewöhnt. Der Ort gilt als einer der wärmsten der Schweiz. 20 Hitzetage pro Jahr – deutlich mehr als Zürich oder Bern – gibt es hier regelmässig. Temperaturen über 35 Grad sind keine Seltenheit. Wenn die Schweiz schwitzt, dann läuft es einem in Visp in Bächen herunter. Erst recht, wenn man nur ein Zelt zum Schutz vor der Hitze hat.

«Alles abhängen»

Mitten in der Sonne steht das Wohnmobil von Marlies (58) und Fritz (61) Bachmann. Die beiden Berner sind zum ersten Mal über den Sommer in Visp. «Klar kann es heiss werden», sagt Fritz Bachmann. «Das Motto ist darum: Alles verhängen und verdunkeln.»

Seine Frau Marlies ergänzt: «Man gewöhnt sich aber auch an die Hitze.» Und wenn es wirklich zu heiss wird, bleibt ja noch die Flucht – nach oben in die Berge. «Gestern waren wir auf einer Alp in der Region, da war es angenehm kühl», sagt die Camperin.

Theoretisch könnten die beiden ihr Wohnmobil aktiv kühlen. Doch Marlies Bachmann sagt: «Eine Klimaanlage will ich gar nicht. Damit wird man nur krank.» Und solange es in der Nacht noch etwas abkühle, sei alles in Ordnung, fügt Fritz Bachmann hinzu.

«Man muss richtig stehen»

Aus dem Kanton Solothurn sind die Ehepaare Ernst (67) und Sonja (65) Schläfli und Heinz (75) und Hanna (72) Bütler nach Visp gereist. Während Schläflis im Zelt übernachten, haben Bütlers einen Camper. Aber auch bei ihnen gibt es keine Klimaanlage. «Sowas brauchen wir nicht», sagt Hanna Bütler.

Wichtiger sei die Wahl des Stellplatzes, ergänzt ihr Mann Heinz Bütler und zeigt auf die Bäume. «Man muss richtig stehen. Wir haben morgens und abends ab sieben Uhr Schatten, das macht viel aus.»

Derweil freut sich Sonja Schläfli über die Hitze. Sie sagt: «So ist es doch viel besser, als wenn es die ganze Zeit regnet.» Und wenn es den vier dann doch mal zu heiss wird, dann «hilft immer noch ein kühles Bier», sagt Ernst Schläfli und lacht. Die anderen stimmen zu. «Ausserdem gibt es ja noch den Brunnen», fügt Heinz Bütler hinzu. «Da kann man sich zur Not hineinsetzen.» Oder man geht ins Schwimmbad direkt nebenan.

Von Hitzefrust ist auf dem Campingplatz von Visp nichts zu spüren. Oder wie es zwei Feriengäste aus Österreich treffend formulieren: «Es ist Sommer, da schwitzt man nun mal!»

Welche Hitzewelle?

Im Stockalperschloss in Brig-Glis VS bleibt man ebenfalls «cool». Eine Reisegruppe aus Hongkong besichtigt gerade das historische Gebäude, es ist Mittag und fast 30 Grad heiss. Dennoch haben viele der Touristen aus Fernost lange Kleidung an.

Auch der 18-jährige Thomas trägt lange Hosen, hat eine Jacke dabei. «Hitzewelle, welche Hitzewelle?», fragt er und lacht. Für den jungen Mann aus Asien sind die aktuellen Temperaturen in der Schweiz «sehr angenehm und gut auszuhalten».

Hier sei es viel trockener als in Hongkong, so Thomas. «Erst wenn hohe Temperaturen auf hohe Luftfeuchtigkeit treffen, wird es unangenehm. Das hier ist einfach tolles Wetter.»