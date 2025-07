1/6 Schon Ende der Woche ist Schluss mit der Hitze – nur nicht mit Gewittern. Foto: Meteo Schweiz

Die Juni-Hitze bescherte uns zum Ende des Monats nochmals heftige Gewitter. In den Kantonen Wallis und Graubünden kam es zu Murgängen, in der Waadt wurde unter anderem eine Bahnunterführung überflutet.

Wer an dieser Stelle auf gute Nachrichten gehofft hat, wird enttäuscht. Mit dem Unwetter-Stress ist noch nicht Schluss. Denn der Juli knüpft nahtlos an das Wetter-Chaos an.

Am Dienstagmorgen warnt der Bund vor grosser Gewittergefahr (Stufe 4) in den Kantonen Glarus und Schwyz, erhebliche Gefahr (Stufe 3) herrscht unter anderem im Engelbergertal, im Appenzell und in Sarnen OW. Blick liefert dir den Wetterausblick für den Rest der Woche.

Hitze-Blase platzt am Sonntag

Zur Wochenmitte bleibt es noch heiss. Am Dienstag liegen die Temperaturen in den Niederungen am Nachmittag bei 33 Grad, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) auf seiner Webseite schreibt. Kräftige Gewitter bleiben örtlich möglich – und gefährlich. Die Wetterexperten warnen in Gewitternähe vor starken Böen. Ein Blick auf das Wetterradar zeigt für Dienstagabend Niederschläge in Graubünden und im Tessin an.

Mittwoch und Donnerstag präsentieren sich ähnlich. Dann beginnt die Hitze-Blase langsam zu platzen. Am Freitag sinken die Temperaturen laut den Meteorologen von Meteo News auf knapp über 25 Grad. Meteo Schweiz warnt örtlich weiter vor kräftigen Gewittern. Nur: Diesmal haben sie Sturmböen im Gepäck.

Zum Beginn der neuen Woche sinken die Temperaturen noch weiter – auf 23 bis 24 Grad. Was bleibt, sind Schauer und Gewitter.