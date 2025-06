Bis zu 34 Grad Bund warnt vor Hitze und Gewittern

Trotz vereinzelter Gewitter am Morgen im Berner Oberland und in Teilen des Wallis bleibt die Hitze in der Schweiz. Es ist erneut mit Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad zu rechnen. Für weite Teile des Landes gilt Gefahrenstufe 3.

Publiziert: 03:58 Uhr | Aktualisiert: vor 4 Minuten