Während es in der Schweiz am Donnerstag etwas abkühlt, klettern die Temperaturen im Mittelmeerraum auf immer extremere Werte. In Spanien könnte mit 47 Grad demnächst der Hitzerekord gebrochen werden. Blick zeigt, wo der Hitzehammer besonders zuschlägt.

1/7 Rund ums Mittelmeer herrscht Backofenhitze. Foto: Meteored/ECMWF

Darum gehts Hitzewelle im Mittelmeerraum: Temperaturen steigen auf bis zu 47 Grad

Extreme Hitze begünstigt Waldbrände und schwere Unwetter

Wärmestau im Nordatlantik begünstigt die Hitzewelle

Im Mittelmeerraum glüht es. Für Griechenland und Zypern haben die meteorologischen Dienste beider Länder nun eine Hitzewelle bis mindestens Sonntag angekündigt. Bereits in den Morgenstunden des Donnerstags kletterten die Temperaturen örtlich auf rund 36 Grad.

Auch in der Nacht heisst es weiterschwitzen: In Nord- und Mittelgriechenland gehen die Temperaturen nicht unter 30 Grad, wie das Wetteramt in Athen mitteilte. Den Höhepunkt erwarten die Meteorologen am Freitag: In vielen Regionen sollen die Temperaturen auf bis zu 42 Grad steigen. Auch in Zypern sind Temperaturen von bis zu 41 Grad zu erwarten.

Blockadelagen über Europa

Ausschlaggebend für die Hitzewelle im Mittelmeerraum: ein ungewöhnlicher Wärmestau im Nordatlantik. Hier liegen die Oberflächentemperaturen deutlich über dem langjährigen Mittel. Auch die Temperaturen im Mittelmeer sind deutlich über den Normalwerten.

Wie die «Frankfurter Rundschau» schreibt, begünstige dies zum einen kräftige Tiefs und feuchtwarme Luftmassen und zum anderen veränderten sich Strömungsmuster. Die Folge: Blockadelagen über Europa, die für wochenlange Hitze sorgen können.

Gewaltige Wald- und Buschbrände

Die extremen Temperaturen sind verheerend: Der Zivilschutz warnt wegen des Wetters vor der hohen Gefahr durch grosse Wald- und Buschbrände. Die Kombination Trockenheit, Hitze und Winde verwandle die kleinste Flamme binnen Minuten zu einem Grossbrand, heisst es seitens der Feuerwehr. Zuletzt wüteten auf der griechischen Insel Chios drei Tage lang gewaltige Wald- und Buschbrände. Erst am Mittwoch konnten sie unter Kontrolle gebracht werden.

In Athen, Nikosia und anderen Grossstädten öffneten die Behörden zahlreiche klimatisierte Hallen. Dort können Menschen, die zu Hause keine Klimaanlagen haben, die heissen Stunden des Tages verbringen. Ärzte raten, helle Kleidung zu tragen, möglichst im Schatten zu bleiben und viel Wasser zu trinken. Dies gelte besonders für ältere und kranke Menschen sowie kleine Kinder.

Temperaturrekord in Spanien möglich

Noch verheerender sieht die Situation in Spanien aus. Bereits seit Ende Mai ist es dort heiss, doch nun klettern die Temperaturen in weiten Teilen Spanien und auch Portugals über die 40 Grad. Meteorologe Gernot Schütz von wetter.com erwartet den Höhepunkt in Spanien zwischen Samstag und kommendem Mittwoch: «In diesem Zeitraum können die Temperaturen im Süden auf 45 Grad steigen, stellenweise sogar bis zu 46 oder 47 Grad erreichen», heisst es auf der Webseite.

Damit könnte sogar der aktuelle Hitzerekord gebrochen werden. Dieser beträgt 47,4 Grad, gemessen am 14. August 2021 im andalusischen La Rambla.

Die extreme Hitze begünstigt schwere Unwetter

Auch in Italien, dem Balkan und in der Türkei klettern die Temperaturen bis über 40 Grad. An der kroatischen Küste zerstörten heftige Waldbrände kürzlich rund 700 Hektar Natur. In den trockenen Kiefernwäldern breiteten sich die Flammen ungehindert aus – der Verdacht auf Brandstiftung hat sich mittlerweile erhärtet.

Und nicht nur das: Die extreme Hitze begünstigt zudem schwere Unwetter. Bei heftigen Gewittern in Frankreich kamen am Mittwoch zwei Menschen ums Leben. Nach Temperaturen von weit über 30 Grad bauten sich starke Gewitter mit Sturmböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde auf.