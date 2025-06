30 Kilometer südlich von Split wütet ein unkontrollierbares Feuer. Die 200-Einwohner-Siedlung Marusici wurde evakuiert, viele Menschen per Schiff gerettet. Trockenheit und Wind erschweren die Löscharbeiten.

Waldbrand an Kroatiens Adria – Touristen fliehen

Waldbrand an Kroatiens Adria – Touristen fliehen

1/7 Alarm an der kroatischen Adria-Küste: Ein Brand sorgt für einen Grosseinsatz. Foto: imago/Pixsell

Darum gehts Heftiger Vegetationsbrand an kroatischer Adria-Küste führt zur Flucht von Touristen

Beliebte Touristenorte betroffen, Autobahn gesperrt, Evakuierungen im Gange

Brand etwa 30 Kilometer südlich von Split, 200 Einwohner evakuiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein heftiger Vegetationsbrand wütet an der kroatischen Adria-Küste und führt dazu, dass viele Touristen fliehen. Mehrere beliebte Touristenorte am Meer sind betroffen.

Ein Abschnitt der Autobahn entlang der Küste musste zwischen den Orten Omis und Dubce deswegen gesperrt werden, berichteten kroatische Medien. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte.

Brandursache ist unklar

Das Feuer brach etwa 30 Kilometer südlich von Split im Gebiet der Siedlungen Pisak und Marusici aus. Marusici mit seinen etwa 200 Einwohnern und vielen Touristen wurde evakuiert. Die Wasserpolizei brachte viele Menschen auch per Schiff in Sicherheit. Etliche Häuser und Autos brannten aus. Weitere Evakuierungen sind im Gange.

Feuerwehrleute sagten Medien zufolge, der Brand sei völlig ausser Kontrolle. Die Brandbekämpfung laufe auch mit Flugzeugen. Trockenheit, Hitze und starker Wind würden die Ausbreitung des Feuers vor allem in den leicht brennenden Kiefernwälder in dem Gebiet fördern, hiess es. Zum genauen Auslöser gab es zunächst keine Informationen.

Bist du gerade in Kroatien? Dann melde dich bei uns.

So funktionierts

Am einfachsten erreichst du uns via Blick-App. Klicke unten auf das Kamera-Icon in der Navigation und lade deine Bilder, Videos oder Text-Inputs hoch. Die Blick-App gibts für iPhones und Android-Handys.

Du kannst uns deinen Beitrag auch schriftlich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch senden. Den direkten Draht zur Redaktion hast du mit der Nummer 044 259 8989.

Im Browser kannst du uns Dateien über folgendes Web-Formular schicken.

Werde Leserreporter - nutze das Web-Formular! Etwas gesehen oder gehört? Schicke uns dein Bild oder Video per WhatsApp an 079 813 80 41 oder nutze hier das Formular. Blick belohnt dich bei Veröffentlichung mit 50 Franken. Bitte wähle deine Rubrik Ich möchte ein Leserreporter-Foto oder -Video schicken. Ich antworte auf einen Community-Aufruf. Ich habe spannende Infos für eine Story. Bist du Zeuge einer Notsituation?

Wähle immer erst den Notruf

und leiste Erste Hilfe . Bild/Video hinzufügen (max. 9) Beschreibe dein Bild/Video (min. 10 Zeichen) Vorname und Name Telefonnummer Meinen Beitrag anonym veröffentlichen (optional) Ich habe die Leserreporter-AGB gelesen und bin einverstanden Bild/Video einsenden Mehr

Bitte gib immer deinen Namen und deine Handynummer an, damit wir dich für Nachfragen erreichen können. Auf Wunsch bleibt deine Anonymität garantiert und dein Name erscheint nicht im Artikel.