Hitze Bis zu 17 Hitzetage an den heissesten Standorten der Region Bern

An den heissesten Standorten in Stadt und Region Bern hat es schon im Juni bis zu 17 Hitzetage gegeben, an denen das Thermometer über 30 Grad kletterte. Darauf machte der Smart City Verein Bern am Montag aufmerksam.

Publiziert: vor 22 Minuten | Aktualisiert: vor 16 Minuten