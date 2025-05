Medienkonferenz um 16 Uhr Werden die Wassermassen im Lötschental zur Gefahr?

Der Pegel des nach dem Gletscherabbruch gebildeten Sees im Lötschental sinkt. Gleichzeitig führt die Lonza deutlich mehr Wasser. Was bedeutet das? Die Behörden informieren am Samstag um 16 Uhr erneut in einer Pressekonferenz. Blick tickert diese live.

Publiziert: vor 13 Minuten | Aktualisiert: vor 1 Minute