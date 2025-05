1/22 Ruth Ueltschi ist eine Frohnatur – sie will den Leuten in Blatten helfen. Foto: zVg

Darum gehts Gletschersturz in Blatten: Menschen verlieren Zuhause, Hilfsangebote kommen

Freiwillige bieten möblierte Wohnungen und Häuser in der Nähe an

300 Blattner ohne Dach über dem Kopf, Hilfe aus anderen Kantonen

Sandro Zulian Reporter News

Viele Menschen in Blatten VS haben ihr Zuhause für immer verloren. Der massive Bergsturz vom Mittwochnachmittag hat das Tal nicht nur emotional und finanziell in eine tiefe Krise gestürzt – für viele beginnt nun ein Kampf um ihre Existenz. An die 300 Blattnerinnen und Blattner stehen ohne Dach über dem Kopf da und müssen sich nun arrangieren. Wohnungen müssen her, denn aus der Evakuierung ist ein Dauerzustand geworden. Doch wer kann eine Wohnung zur Verfügung stellen?

Ein entsprechender Blick-Aufruf am Freitagmorgen sorgte innert Stunden für viele Rückmeldungen. Die Menschen, die ihre Wohnung anbieten, machen das aus selbstlosen Gründen – und aus einem tiefen Hilfsbedürfnis heraus. Die Solidarität in der Schweiz ist da, wird gelebt.

Möblierte Wohnung nahe Blatten per sofort zu haben

Beispielsweise von Ruth Ueltschi (67). Sie hat eine grosse Zweizimmerwohnung zu vergeben. Sie liegt in Steg VS, keine halbe Autostunde von Blatten entfernt. «Wenn ich mein Zuhause verlassen müsste, wäre ich auch froh, wenn jemand eine Wohnung für mich hätte», erklärt sie Blick ihre Beweggründe.

Die Wohnung stehe so lange zur Verfügung, wie sie gebraucht werde, sagt Ueltschi: «Braucht sie jemand ein halbes Jahr, dann braucht sie jemand ein halbes Jahr!» Das Zuhause sei möbliert und per sofort bezugsbereit: «Es ist alles drin: Möbel, Bett, Geschirr, Kaffeemaschine, ein grosser Gartensitzplatz und, und, und!» Die Solidarität bei Ruth Ueltschi ist spürbar gross: «Diese Wohnung ist mein Zufluchtsort – jetzt soll sie es auch für andere sein.»

«Das wünscht man niemandem»

Ebenfalls im Oberwallis befindet sich das frisch renovierte Einzimmerstudio von Branko Jurcevic (39). In Fiesch bietet es Platz für zwei, im Notfall bis vier Personen.

Der Geschäftsleiter eines Maler- und Gipsergeschäfts fühlt mit den Blattnerinnen und Blattnern mit. «Diesen Menschen wurde das Zuhause genommen. Das wünscht man niemandem», sagt der vierfache Vater. «Darum stellen wir das Studio gern zur Verfügung. Für ein paar Tage ist es sicher gratis, danach schauen wir weiter.»

In Lax VS befindet sich die grosse Wohnung von Pascal Jenzer (26). «Wir sind gerade nicht da und vermieten diese Wohnung sonst an Feriengäste. Wenn jemand sie dringend braucht, geben wir sie gern her», sagt er. Die Wohnung verfügt über sechs Betten, zwei WCs und ein Badezimmer, verteilt über zwei Stockwerke.

Wie lange sie zur Verfügung stehen wird, kann Jenzer im Gespräch mit Blick noch nicht abschätzen. Aber: «Es gibt momentan Wichtigeres als Leute, die Ferien machen möchten. Wir wollen den Menschen in Blatten helfen.»

Hilfe auch aus anderen Kantonen

«Ich bin selbst in den Bergen aufgewachsen, und mich hat dieses Ereignis sehr erschüttert», sagt Rico Kümin (40). Seine Wohnungen, die er zur Verfügung stellt, befinden sich in Arosa GR und im Bündner Oberland – leider nicht gerade um die Ecke.

Er stellt die Wohnungen aber umsonst zur Verfügung für alle, die ihr Hab und Gut verloren haben. Die Dauer der Miete bespricht er mit Interessenten direkt.

Auch Jacqueline Kurth (51) hat sich bei Blick gemeldet. «Es geht darum, zu helfen», sagt sie. Sie kann in Limpach BE ein ganzes Haus an interessierte Blattnerinnen und Blattner vermieten. Für die direkt Betroffenen würde sie die Miete halbieren: «Ganz gratis geht leider nicht.»

Kurth ist erschüttert über die Katastrophe im Wallis: «Ich bin geschockt und kann es fast nicht glauben.» Mit ihren Angeboten möchten die Freiwilligen mithelfen, das Leid in Blatten zumindest ein bisschen zu lindern. Blick hat die Wohnungsangebote der Leserschaft an die Gemeinde weitergeleitet.

