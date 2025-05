Hast du eine Zweitwohnung, die du anbieten könntest?

Nach dem Gletscherabbruch in Blatten suchen viele Familien dringend Wohnraum, um im Tal leben zu können. Hast du eine Ferien- oder Zweitwohnung, die du zur Verfügung stellen könntest?

1/5 Blatten ist praktisch weg. Die Walliser Gemeinde wurde hart getroffen.

Nach dem Gletscherabbruch in Blatten VS stehen viele Menschen vor einer ungewissen Zukunft. Häuser wurden zerstört, Existenzen erschüttert. Für die rund 300 Bewohnerinnen und Bewohner geht es nun nicht nur um den Wiederaufbau, sondern auch darum, im Tal bleiben zu können.

Im Tal gibt es viele Zweitwohnungen, die nur gelegentlich bewohnt sind. Genau hier setzt der Appell von Lukas Kalbermatten, dem früheren Gemeindepräsidenten, an: Wer eine Wohnung besitzt, die aktuell leer steht, könnte sie vorübergehend Einheimischen zur Verfügung stellen – und damit helfen, dass Familien nicht gezwungen sind wegzuziehen.



Hast du eine Unterkunft in der Umgebung, die du anbieten könntest? Dann melde dich gleich unten via Formular!