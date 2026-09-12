Ein Bauamtsmitarbeiter aus Crans-Montana wurde wegen Urkundenfälschung fristlos gekündigt. Hat er die Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation durch eine manipulierte Genehmigung mitverursacht?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Crans-Montana entlässt Bauamtsmitarbeiter wegen Verdachts auf Urkundenfälschung im Dezember 2025

Mitarbeiter soll Identität eines Ingenieurs für Bauantrag der Bar genutzt haben

17 Personen sind im Fall der Brandkatastrophe in Le Constellation angeklagt

Marian Nadler Redaktor News

Die Gemeinde Crans-Montana hat einen Mitarbeiter des Bauamts fristlos entlassen. Der Mann soll in die strafrechtlichen Ermittlungen zur Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation verwickelt sein. Das berichtet RTS. «Der Gemeinderat bedauert zutiefst den Missbrauch eines offiziellen Dokuments durch Identitätsdiebstahl. Das Vertrauensverhältnis zu unserem Mitarbeiter ist endgültig zerstört, und das ihm zur Last gelegte Fehlverhalten rechtfertigt seine sofortige Entlassung. Der Gemeinderat und die gesamte Gemeindeverwaltung werden ein solches Verhalten nicht dulden», erklärt François Berclaz, der für Bauangelegenheiten zuständige Gemeinderat in einer am Freitag von der Gemeinde veröffentlichten Medienmitteilung.

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Die Entlassung erfolgt nur wenige Tage nach der Anhörung eines Bauingenieurs im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen zum Brand in der Bar Le Constellation. Über die Anhörung hatten der Westschweizer Fernsehsender und BFMTV übereinstimmend berichtet.

Geheime Absprache

Der Bauingenieur bestreitet, Baupläne für das Le Constellation in den Jahren 2015 und 2025 genehmigt zu haben. Die Baupläne sollen unter anderem eine Änderung der Terrasse des Lokals vorgesehen haben.

Im aktuelleren Fall soll es im Dezember 2025 zu Urkundenfälschung seitens des nun entlassenen Mitarbeiters gekommen sein. Das Ehepaar Moretti soll zuvor beschlossen haben, einen Teil der Terrasse überdachen zu wollen, was einer Genehmigung bedarf.

Brisant: RTS berichtet, dass sich ein Bauzeichner ohne Hochschulabschluss und der Mitarbeiter des Bauamts abgesprochen und anschliessend den Bauingenieur mit Hochschulabschluss in den Bauantrag aufgenommen haben sollen. Der wusste davon aber nichts und erfuhr davon durch einen RTS-Journalisten, der den Namen des Bauingenieurs auf dem Antrag entdeckt hatte.

Entlassener Mitarbeiter soll Beschuldigter im Strafverfahren sein

Nach der Berichterstattung über die am vergangenen Mittwoch erfolgte Befragung des Bauingenieurs, beschloss die Gemeinde Crans-Montana, ihren Mitarbeiter zu suspendieren. «Am Mittwochmorgen, dem 9. September 2026, hörte der Gemeinderat in Anwesenheit der Personalabteilung den betreffenden Mitarbeiter an, um ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und dem Recht aller Beteiligten auf Anhörung Rechnung zu tragen. Im Anschluss an diese Anhörung beschloss der Gemeinderat, den Mitarbeiter bis zum Abschluss der internen Untersuchung und der Entscheidung über das weitere Vorgehen zu suspendieren», heisst es dazu in der Medienmitteilung.

Und weiter: «Am 11. September beschloss der Gemeinderat nach eingehender Analyse und angesichts der Schwere der festgestellten Vorwürfe die fristlose Entlassung des betreffenden Mitarbeiters.»

Wie RTS weiter berichtet, gehört der nun arbeitslose Mann zu den 17 Personen, die im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen im Fall der Inferno-Bar angeklagt wurden. Zu den Vorwürfen schweigt er.