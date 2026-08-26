Am Sonntag wurde bekannt, dass Jacques Moretti wohl wegen des Vorwurfs von häuslicher Gewalt in Untersuchungshaft sitzt. Jetzt offenbart ein italienischer Medienbericht neue Details zum Zustand seiner Ehefrau. Jessica Moretti habe eine Kopfverletzung erlitten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Inferno-Bar-Betreiber Jacques Moretti wegen mutmasslichem Angriff auf Ehefrau in Haft

Jessica Moretti mit schweren Kopfverletzungen ins Spital Sitten eingeliefert

Brandkatastrophe Crans-Montana: 41 Tote, Ermittlungen gegen Jacques Moretti laufen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Sonntag berichteten mehrere Westschweizer Medien, dass der Inferno-Bar-Betreiber Jacques Moretti in Untersuchungshaft sitzt. Dem Korsen wird vorgeworfen, seine Frau Jessica Moretti körperlich angegriffen zu haben.

Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» konnte nun neue Details zum Vorfall veröffentlichen. Jessica Moretti sei mit «schweren Verletzungen an Kopf und Gesicht» in die Notaufnahme eingeliefert worden. Das schreibt die Zeitung mit Berufung auf Augenzeugen im betroffenen Spital in Sitten VS. Der Angriff ihres Ehemanns sei «brutal» gewesen und habe «sehr hässliche Spuren» hinterlassen. Jessica Moretti habe ausserdem einen «schweren psychischen Schock» erlitten.

Jessica Moretti sei mittlerweile aus dem Spital entlassen worden, heisst es im Bericht weiter. Anzeige gegen ihren Ehemann habe sie jedoch noch nicht erstattet. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch bereits ein Strafverfahren eingeleitet, heisst es im Bericht weiter. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Nachbarn wählten den Notruf

Der hässliche Vorwurf gegen Jacques Moretti ist die neuste Wendung im Prozess rund um die Brandkatastrophe von Crans-Montana. Beim Feuer in der Bar «Le Constellation», die vom Ehepaar Moretti betrieben wurde, starben insgesamt 41 Menschen. Viele weitere wurden verletzt.

Der Angriff von Jacques Moretti auf seine Ehefrau soll sich laut dem «Corriere» zwischen dem 11. und 12. August ereignet haben. Die Nachbarn der Morettis hätten Schreie aus ihrem Haus gehört. Sie wählten schliesslich den Notruf. Ein Streifenwagen der Polizei tauchte kurze Zeit später vor dem Haus der Morettis auf. Jessica wurde ins Spital gebracht, ihr Ehemann abgeführt, heisst es im Artikel.

Am Sonntagabend äusserte sich auch das Anwaltsteam der Morettis in einer Stellungnahme zu den aktuellen Berichten. In dieser hiess es: «Die jüngsten Berichte in einigen Medien sowie die an uns gerichteten Anfragen veranlassen uns, noch einmal auf die Ereignisse einzugehen, die sich kürzlich im Haus des Ehepaars Moretti zugetragen haben. Diese Vorfälle, die im Rahmen eines gesonderten Verfahrens untersucht werden, betreffen ausschliesslich ihr Privatleben, weshalb wir dazu keine Stellungnahme abgeben werden.»