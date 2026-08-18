Thibault Beytrison ist ehemaliger Gemeinderat von Crans-Montana. Er war für die Sicherheit zuständig und früher Leiter des Feuerwehr- und Rettungszentrums Crans-Montana. Nun wird gegen ihn ermittelt. Er ist damit die sechzehnte Person im Fokus der Justiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 16 Personen stehen auf der Liste zu Ermittlungen nach Brand in Crans-Montana

Ex-Gemeinderat Thibault Beytrison wird fahrlässige Sicherheitsmängel vorgeworfen

7 Gemeinderäte und 7 Mitarbeitende wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Angela Rosser Journalistin News

Die Liste der Personen, gegen die im Zusammenhang mit dem Brand der Bar Le Constellation ermittelt wird, wird immer länger.

Aktuell stehen 16 Namen auf der Liste. Neu dazugekommen ist der von Thibault Beytrison. Er ist ehemaliger Gemeinderat und einst Verantwortlicher für die Sicherheit in Crans-Montana. Er wurde von der Walliser Staatsanwaltschaft angeklagt und es werde gegen ihn ermittelt, schreibt RTS .

Feuerwehr und Sicherheit

Ende September soll er vernommen werden. Beytrison, der zwischen 2008 und 2014 das Feuerwehr- und Rettungszentrum von Crans-Montana leitete und von 2017 bis 2020 für die politische Sicherheit der Gemeinde zuständig war, wird ein Versäumnis bei Sicherheitskontrollen zur Last gelegt.

Medienberichten zufolge könnte es auch um fehlende Ressourcen für gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen gehen, insbesondere in öffentlichen Einrichtungen wie dem Le Constellation. Bereits seine Vorgänger Kevin Barras und Patrick Clivaz, die ebenfalls für die Sicherheitsabteilung verantwortlich waren, sind im Fokus der Ermittler.

Mehrere Mitglieder des Gemeinderates

Neben dem Betreiberpaar Jacques und Jessica Moretti werden aktuell sieben frühere oder amtierende Gemeinderäte strafrechtlich verfolgt. Auch gegen sieben ehemalige und aktuelle Mitarbeitenden der Gemeinde wird ermittelt. Die Vorwürfe lauten auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Brandverursachung und schwere fahrlässige Körperverletzung.

Gemäss RTS wurde das Ehepaar Moretti zu weiteren Befragungen Ende Oktober und Dezember geladen. Beide wurden bereits am 5. Juni von den zuständigen Staatsanwälten vernommen. Ebenfalls im Visier der Ermittelnden ist Rose-Marie Clavien. Sie war von 2017 bis 2024 Gemeinderätin für das Bauwesen. Laut RTS wird sie im Status einer «Person, die zur Aussage aufgefordert wird» (PADR) von der Polizei vernommen, nicht von der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen zu der Tragödie ziehen immer weitere Kreise, während die Liste der Beschuldigten stetig wächst.