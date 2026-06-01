Die Kantonspolizei Wallis erwischte Mitte Mai zwei britische Raser, die auf der Furkastrasse massiv zu schnell unterwegs waren. Neben hohen Bussen und einem Fahrverbot droht den beiden auch eine Haftstrafe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Briten rasten im Oberwallis mit 163 km/h und 146 km/h

Beide Fahrer erhielten Fahrverbot und hohe Bussen in der Schweiz

Seit Januar 2026 registrierte die Polizei 13 Raserdelikte im Kanton Wallis

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Wallis kämpft weiter gegen Raser. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, registrierte sie am 14. Mai im Oberwallis zwei massive Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Kurz vor 15.30 Uhr wurde auf der Furkastrasse in Niederwald ein Fahrzeug mit 163 km/h gemessen. Erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt lediglich 80 km/h.

Fahrverbot und Busse

Dem 55-jährigen britischen Fahrer wurde ein Fahrverbot für die Schweiz ausgesprochen. Zudem musste er eine Busse von mehreren Tausend Franken bezahlen. Ein weiteres Fahrzeug wurde auf dem selben Abschnitt mit 146 km/h erfasst.

Bei dem Fahrer handelt es sich ebenfalls um einen britischen Staatsbürger (62). Auch dieser wurde mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt und eine Busse von mehreren Tausend Franken verhängt.

Raser bei Staatsanwaltschaft angezeigt

Den beiden Rasern drohen Strafen von bis zu vier Jahren Freiheitsentzug sowie

ein Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren. Die Kantonspolizei erinnert daran, dass derartige Geschwindigkeitsdelikte das Leben anderer Verkehrsteilnehmer massiv gefährden.

Beide wurden, wie die Polizei schreibt, bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt

sowie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Es wurden entsprechende Verfahren

eröffnet. Seit Beginn des Jahres wurden insgesamt dreizehn Raserdelikte registriert.