Am frühen Samstagmorgen raste ein Junglenker mitten durch eine 30er-Zone im Ittiger Zentrum – und das mit ganzen 72 km/h! Den Führerausweis musste der 20-Jährige abgeben. Nun muss er sich vor der Justiz verantworten.

Am vergangenen Samstag gegen 3.50 Uhr wurde bei einer Radaranlage in Ittigen BE ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen, schreibt die Kantonspolizei am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Der 20-jährige Lenker war auf der Längfeldstrasse von Zollikofen herkommend in Richtung Zentrum Ittigen unterwegs. Auf diesem Strassenabschnitt gilt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Doch der Junglenker war nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit einer Geschwindigkeit von 72 km/h unterwegs!

Der 20-jährige Lenker konnte im Nachgang ermittelt und angehalten werden. Er ist geständig, das Auto zum besagten Zeitpunkt gelenkt zu haben. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörden abgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sich der Beschuldigte nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.