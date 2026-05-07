Ein 52-jähriger Raser verlor am Mittwoch in Birmensdorf ZH die Kontrolle über seinen 830-PS-Boliden. Der Ferrari krachte in ein Auto mit zwei Frauen und zwei Kindern. Alle Beteiligten wurden verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mutmasslicher Raser verursacht schweren Unfall in Birmensdorf ZH, vier Verletzte

Unfallwagen mit 830 PS geriet auf Gegenfahrbahn, rammte anderes Auto

Waldeggstrasse bis 19.30 Uhr gesperrt, Polizei ermittelt wegen Raserei

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Ein mutmasslicher Raser hat am Mittwochabend in Birmensdorf ZH einen schweren Unfall verursacht. Vier Personen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr auf der Waldeggstrasse. Ein 52-jähriger Mann beschleunigte laut ersten Erkenntnissen seinen 830 PS starken Wagen massiv – und verlor dabei die Kontrolle. Das Auto, ein Ferrari 296 GTS, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein korrekt entgegenkommendes Fahrzeug.

Alle Beteiligten im Spital

Im gerammten Auto sassen zwei Frauen (32 und 65) sowie zwei Kinder (6 und 11). Alle vier wurden verletzt und mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Auch der mutmassliche Unfallverursacher und seine Beifahrerin kamen zur Kontrolle ins Spital.

Die Kantonspolizei Zürich ermittelt nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft wegen eines Raserdelikts. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Waldeggstrasse blieb wegen des Unfalls bis etwa 19.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.