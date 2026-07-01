Sechs Monate nach dem verheerenden Brand von Crans-Montana sorgt das Ehepaar Moretti erneut für Aufregung. Während die Angehörigen der 41 Todesopfer und 115 Verletzten noch immer mit der Tragödie leben, gibt es Hinweise auf eine mögliche Rückkehr ins Gastgewerbe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Restaurant Vieux Chalet in Lens seit Januar 2026 geschlossen und umgebaut

Petition mit über 25'000 Unterschriften fordert dauerhafte Schliessung aus Respekt

Ex-Koch gründete Firma im Mai 2026, Gemeinde prüft Gesuch gleichwertig

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Neben der Infernobar Le Constellation haben Jacques und Jessica Moretti zwei weitere Restaurants geführt: das Vieux Chalet in Lens sowie das Senso in Crans-Montana. Beide Lokale sind seit der tödlichen Silvesternacht geschlossen. Das könnte sich zumindest bei einem der beiden nun ändern – eine Nachricht, die die Opferfamilien Sturm laufen lässt.

Wie «Le Parisien» berichtet, fordert eine Petition von Schweizer, französischen und italienischen Opferfamilien, dass die Lokale geschlossen bleiben. Mehr als 25'000 Menschen haben unterschrieben. Die Familien betonen: «Wir verlangen kein Urteil vor dem Gericht. Die Unschuldsvermutung respektieren wir. Aber auch Anstand und der Respekt vor den Toten zählen.»

Hervé Abello, der Vater einer schwer verletzten Französin (19), sagt gegenüber «Le Parisien»: «Natürlich reagieren wir als Familien der Opfer besonders sensibel. Aber es stellt sich die Frage nach Vorsicht und Vertrauen.»

Wer übernimmt die Lokale?

Ursprünglich wollte das Betreiberpaar das Restaurant Le Vieux Chalet in Lens VS am 1. Mai 2026 wiedereröffnen. Die Staatsanwaltschaft stoppte die geplante Wiedereröffnung jedoch kurzfristig.

Nun zeigen Recherchen der französischen Zeitung, dass ein ehemaliger Koch des Vieux Chalet Ende Mai eine neue Firma mit derselben Adresse wie das Restaurant gegründet hat. Der Zweck: unter anderem der Betrieb von Restaurants, Bars und Hotels. Der Zeitpunkt sorgt für Fragen. Auch der italienische Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, spricht sich gegen eine schnelle Rückkehr der Betriebe aus.

Die Gemeinde Lens erklärt hingegen, ein allfälliges Gesuch werde nach den gleichen Regeln geprüft wie jedes andere.