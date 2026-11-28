Paolo Campolo erhebt nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana Vorwürfe gegen die Schweizer Behörden. Er und sein Sohn hätten trotz Verletzungen bei der Rettung von 20 Menschen keine Entschädigung erhalten.

Darum gehts Paolo Campolo rettete mit seinem Sohn Gianni 20 Menschen aus dem Brand im Le Constellation

Die Familie erhielt laut Paolo Campolo trotz Verletzungen und psychischer Folgen keine Entschädigung

Campolos Antrag auf Teilnahme als Zivilkläger am Prozess wurde laut ihm bereits zweimal abgelehnt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Er gilt als einer der grossen Helden der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Paolo Campolo rettete zusammen mit seinem Sohn Gianni 20 Menschen aus dem Feuer im Le Constellation.

«Die Flammen loderten, Junge flüchteten verzweifelt aus dem Gebäude, andere lagen entstellt am Boden. Mein Adrenalin war extrem hoch, wir handelten sofort», erzählte Gianni gut eine Woche nach der Brandkatastrophe der «Schweizer Illustrierten». «So stelle ich mir die Hölle vor.» Jetzt, fast ein Jahr später, erhebt der Vater schwere Vorwürfe gegen die Schweizer Behörden.

«Hätte ich mehr Verbrennungen erleiden müssen?»

Obwohl sowohl Paolo als auch Gianni bei ihrem freiwilligen Rettungseinsatz verletzt wurden, hätten sie nie eine finanzielle Entschädigung der Schweizer Behörden erhalten. «Hätte ich mehr Verbrennungen erleiden müssen, damit man mich als Opfer betrachtet?», fragt sich der Vater in einem Interview mit der italienischen Zeitung «Il Messaggero».

Seine Ehefrau und die Tochter seien seit der Brandkatastrophe in psychiatrischer Behandlung und würden die Kosten dafür selbst tragen, erzählt der Italiener. Beide hätten aufgrund ihrer psychischen Schäden zudem berufliche und schulische Nachteile erlitten. Die Tochter habe beispielsweise die Schule wechseln müssen.

Der Kanton Wallis habe ihm geraten, sich an die Fondation Beloved zu wenden, die ebenfalls finanzielle Unterstützung für die Betroffenen der Brandkatastrophe leistet. Fast fünf Monate nach seiner Anfrage habe er aber auch von dieser Stelle noch kein Geld erhalten. Eine Anfrage von Blick bei der Fondation Beloved ist diesbezüglich noch offen.

Auch als Zivilkläger abgelehnt

Die Mitglieder der Familie Campolo sind nicht die einzigen Betroffenen der Brandkatastrophe, die noch keine finanzielle Entschädigung erhalten haben. Die Westschweizer Zeitung «24 Heures» konnte Anfang November insgesamt sieben solcher Fälle identifizieren. Psychische Auswirkungen der Brandkatastrophe zählen nicht zu den vom Kanton Wallis festgelegten Kriterien für Soforthilfe. Auch ist beispielsweise keine Entschädigung für Opfer vorgesehen, die nicht mindestens eine Nacht im Spital verbringen mussten.

Neben seinen Vorwürfen wegen der fehlenden Entschädigung hat Paolo Campolo laut eigener Aussage noch einen weiteren Streitpunkt mit den Schweizer Behörden. So sei sein Antrag, als Zivilkläger am Prozess rund um die Brandkatastrophe teilzunehmen, schon zweimal abgelehnt worden.