Aus für das Vieux Chalet: Das Bezirksgericht Siders erklärt das Lokal der Morettis in Lens VS für bankrott. Die geplante Rückkehr ins Gastgewerbe rückt damit in weite Ferne.

Darum gehts Das Vieux Chalet in Lens ist von einem Gericht für bankrott erklärt worden

Opferfamilien bekämpften Morettis Wiedereröffnungspläne

Moretti wurde Anfang November erneut verhört

Marian Nadler Redaktor News

Im Sommer hiess es gerüchteweise, dass das Ehepaar Jacques und Jessica Moretti nach der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation eine Rückkehr ins Gastgewerbe plante. Das Vieux Chalet in Lens VS sowie das Senso in Crans-Montana VS sollten wiedereröffnen. Beide sind seit der Silvesternacht geschlossen. Die Familien der Opfer liefen daraufhin Sturm – und forderten, die beiden Lokale sollten geschlossen bleiben.

Mehrere Monate später gibt es eine neue Entwicklung, wie der Radiosender Rhône FM am Montag unter Berufung auf das Amtsblatt berichtet. Demnach hat das Bezirksgericht in Siders VS das Vieux Chalet für bankrott erklärt.

Morettis erhielten Morddrohungen

Die strafrechtlichen Ermittlungen zum Brand im Le Constellation dauern an. Anfang November wurde Jacques Moretti ein weiteres Mal in Sitten verhört.

Ursprünglich soll die Wiedereröffnung des Vieux Chalet sogar für den 1. Mai 2026 geplant gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft soll diesen Plan jedoch gestoppt haben.

Moretti-Plan bleibt wohl Wunschdenken

Im Sommer hatten die Anwälte der Morettis in einer Stellungnahme beklagt, dass die Berichterstattung über die Wiedereröffnungspläne zu massiven Anfeindungen gegen ihre Mandanten geführt haben. Die Rede war von Beleidigungen und Todesdrohungen.

2:48 Angehörige stellen Morettis: «Ihr habt unsere Kinder getötet!»

Die Anwälte hatten für eine Wiedereröffnung geworben, da sonst Vermögenswerte verloren gehen würden, die eigentlich zur Entschädigung der Opfer dienen sollen. Die Morettis hatten geplant, etwaige Gewinne aus dem Betrieb von Senso und Vieux Chalet einer Vereinigung zu spenden, die Opfer des Brands im Le Constellation unterstützt.