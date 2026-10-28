Jessica Moretti ist nicht mehr vernehmungsfähig

Jessica Moretti wird am 2. November in den Ermittlungen zum Brand im Hotel Constellation in Crans-Montana vorerst nicht befragt. Laut Gutachten ist sie nach mutmasslicher Gewalt durch ihren Mann Jacques Moretti nicht vernehmungsfähig.

In der Nacht vom 11. auf den 12. August 2026 hören Nachbarn im gemeinsamen Wohnhaus des Ehepaares Moretti in Lens VS Schreie und wählten den Notruf. Die Polizei rückt nimmt, Jacques Moretti fest. Der Betreiber der Inferno-Bar von Crans-Montana soll seine Frau Jessica geschlagen haben.

Medienberichten zufolge sind Jessica Morettis Verletzungen so schwer, dass sie in Spital muss. Ihr Mann hat sie offenbar am Kopf und im Gesicht verletzt. Jacques Moretti kommt in U-Haft.

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Jessica Moretti nicht vernehmungsfähig

Aufgrund ihres aktuellen Zustandes kann Jessica Moretti am 2. November im Rahmen der Ermittlungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana nicht vor Gericht aussagen. Sie fürchtet eine Begegnung mit ihrem Ehemann, wie aus einem psychologischen Gutachten hervorgeht, das Blick vorliegt.

Aufgrund ihres Zustandes sei sie nicht mehr vernehmungsfähig.

Die Anwältinnen von Jessica Moretti – Yaël Hayat und Nicola Meier – forderten in einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft daher, die Vernehmung ihrer Mandantin zu verschieben oder zumindest zu unterbrechen, falls ihr Gesundheitszustand dies erfordert. Gleichzeitig betonte das Anwaltsteam, dass ihre Mandantin trotz ihres Zustands weiterhin bereit sei, mit den Behörden zu kooperieren. «Sie ist über die Fortsetzung der Ermittlungen besorgt und beabsichtigt, bei dieser Anhörung zu erscheinen, um weiterhin Fragen zu beantworten, wie sie es bisher immer getan hat.»

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Nur Jacques Moretti wird befragt

Die Staatsanwaltschaft entschied jedoch, Jessica Moretti vorerst nicht zu vernehmen. «Angesichts des letzten Absatzes des psychotherapeutischen Gutachtens entscheiden wir, Jessica Moretti nicht anzuhören», heisst es in einer Nachricht an die Anwälte.

Stattdessen wird Jacques Moretti, der sich weiterhin in Haft befindet, am 2. November den Fragen der Richter in Sitten stellen müssen. Die Ermittlungen rund um den Brand im Hotel Constellation, bei dem erheblicher Sachschaden entstand, dauern an.