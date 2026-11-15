Ein letzter Kuss, Halluzinationen im Spital und der Gedanke an einen Schutzengel: Drei jugendliche Überlebende des Feuers von Crans-Montana machen ihre Erinnerungen an die Silvesternacht und die Zeit danach öffentlich.

«Ich habe sie geküsst – doch sie überlebte die Flammen nicht»

«Ich habe sie geküsst – doch sie überlebte die Flammen nicht»

Darum gehts Drei Jugendliche überlebten den Brand in Crans-Montana

In einem Buch schildern sie Verlust und ihren Neuanfang

In der Silvesternacht starben 41 Menschen, 115 wurden verletzt

Marian Nadler Redaktor News

Drei Jugendliche, die das verheerende Feuer im Le Constellation in Crans-Montana VS überlebten, erzählen ihre Geschichte in einem Buch. Leonardo Bove (16), Kean Talingdan und Francesca Nota waren unter jenen, die die Tragödie in der Silvesternacht überlebten, bei der 41 Menschen – darunter sechs Italiener – ums Leben kamen und 115 Personen verletzt wurden.

Ihr Buch «Quando la notte finisce. Crans-Montana: le nostre storie» («Wenn die Nacht zu Ende geht. Crans-Montana: Unsere Geschichten»), geschrieben mit dem Journalisten Ivan Zazzaroni, sei ein bewegendes Zeugnis von Verlust, Schmerz und dem Kampf zurück ins Leben. Dies schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» und veröffentlicht Auszüge aus dem Buch.

Keans Erinnerung an diese Nacht ist von einem bittersüssen Moment geprägt: «Ich habe das Mädchen geküsst, das ich mochte. Aber sie hat die Flammen nicht überlebt.» Chiara (†16) starb in der Feuersbrunst. «Ich denke immer an sie», sagt Kean. «Ich bin traurig wegen all der anderen, aber bei ihr tut es mir besonders leid. Doch ich bin glücklich, dass ich einer ihrer letzten glücklichen Momente war.»

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«Ein Engel, der auf mich achtgegeben hat»

Francesca, die nach der Tragödie 224 Tage im Spital verbrachte, erinnert sich an ihre Halluzinationen während der Genesung: «Ich war überzeugt, dass ein Freund die Nächte bei mir war. Er war für mich real.»

Leonardo spricht jetzt häufiger über religiöse Themen. «Vielleicht war es ein Engel, der auf mich achtgegeben hat.»

Trotz ihrer Qualen finden die drei Freunde Kraft, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Francesca plant, in Schulen über den Umgang mit Überlebenden schwerer Verbrennungen zu sprechen. Kean möchte ebenfalls Betroffenen helfen, während Leonardo junge Menschen ermutigen will, auf Sicherheitsvorkehrungen in Lokalen zu achten.

Sie alle sind entschlossen, sich ihr Leben zurückzuerobern und das Andenken an die Opfer zu bewahren. Francescas Fazit: «Für mich bleibt Crans ein Ort voller glücklicher Erinnerungen, auch wenn die Tragödie alles verändert hat.»