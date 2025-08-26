DE
FR
Abonnieren

Nach Tod von Marvin M. (†17)
Neue Krawalle in Lausanne – Polizei greift ein

Auch am Montagabend bleibt die Situation in Lausanne explosiv. Erneut haben sich Jugendliche versammelt. Sie zündeten zahlreiche Abfallcontainer an. Die Polizei setzte Tränengas ein.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Bei den Anwohnern lösen die Ausschreitungen Besorgnis aus.
Foto: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO
RMS_Portrait_AUTOR_862.JPG
Georg NopperRedaktor News

Lausanne kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Tod von Marvin M.* (†17), der auf der Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Roller in eine Wand fuhr und sich dabei tödlich verletzte, haben sich erneut Jugendliche im Quartier Prélaz versammelt. Gemäss der Westschweizer Ausgabe von Blick sind es noch mehr als am Sonntag. Die Krawallmacher zündeten Feuerwerk und zahlreiche Abfallcontainer an.

Anwohner sind dem Bericht zufolge besorgt. Einige von ihnen tun sich zusammen und versuchen, brennende Container mit Wasser und Feuerlöschern zu löschen. Mütter rufen ihre Kinder, damit diese nach Hause kommen. Dann erscheinen Polizei und Feuerwehr vor Ort. Die Einsatzkräfte empfehlen den Schaulustigen, sie sollten in ihre Wohnungen gehen.

Die Polizei, die unter anderem mit einem Wasserwerfer vorfährt, setzt Tränengas gegen die Krawallmacher ein. Diese sind teilweise mit Rollern unterwegs. Die Scharmützel verlagern sich in der Folge in Richtung des Chemin de Renens ins Quartier Praz-Séchaud. 

+++ Update folgt +++

* Name bekannt

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen