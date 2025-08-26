Auch am Montagabend bleibt die Situation in Lausanne explosiv. Erneut haben sich Jugendliche versammelt. Sie zündeten zahlreiche Abfallcontainer an. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Bei den Anwohnern lösen die Ausschreitungen Besorgnis aus. Foto: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Georg Nopper Redaktor News

Lausanne kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Tod von Marvin M.* (†17), der auf der Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Roller in eine Wand fuhr und sich dabei tödlich verletzte, haben sich erneut Jugendliche im Quartier Prélaz versammelt. Gemäss der Westschweizer Ausgabe von Blick sind es noch mehr als am Sonntag. Die Krawallmacher zündeten Feuerwerk und zahlreiche Abfallcontainer an.

Anwohner sind dem Bericht zufolge besorgt. Einige von ihnen tun sich zusammen und versuchen, brennende Container mit Wasser und Feuerlöschern zu löschen. Mütter rufen ihre Kinder, damit diese nach Hause kommen. Dann erscheinen Polizei und Feuerwehr vor Ort. Die Einsatzkräfte empfehlen den Schaulustigen, sie sollten in ihre Wohnungen gehen.

Die Polizei, die unter anderem mit einem Wasserwerfer vorfährt, setzt Tränengas gegen die Krawallmacher ein. Diese sind teilweise mit Rollern unterwegs. Die Scharmützel verlagern sich in der Folge in Richtung des Chemin de Renens ins Quartier Praz-Séchaud.

* Name bekannt