Mit zwölf wurde ein Waadtländer am Collège Champittet missbraucht. Die Kirche zahlte 220'000 Franken als Entschädigung. Doch das Finanzamt sieht einen Teil davon als steuerpflichtiges Einkommen. 40 Jahre später muss der Mann sein Leid weiter verteidigen.

Darum gehts Ein Waadtländer erhielt von der Kirche 220'000 Franken wegen Missbrauchs am Collège Champittet

Die Steuerbehörde will 120'000 Franken als Einkommen besteuern, das Kantonsgericht bestätigte dies

Sein Anwalt zieht den Fall ans Bundesgericht und kritisiert die steuerliche Einstufung der Zahlung

Antoine Hürlimann

Es regnet in Strömen, als François* am 23. Oktober in die Lausanner Büros unserer Redaktion kommt. Der Mann spricht schnell. Die Worte sprudeln nur so aus ihm heraus, teilweise recht unverblümt. Er hält seinen Zorn im Zaum. «Ich möchte auf keinen Fall, dass die Form den Inhalt beeinträchtigt.» Er hat sich einen Satz notiert, als wolle er sich nicht hinreissen lassen: «Dieser Betrag ist kein Reichtum. Es ist die Anerkennung eines Schadens.»

Der Betrag? 220'000 Franken. Die Summe, die ihm die Kirche als Entschädigung für den sexuellen Missbrauch durch einen Priester gezahlt hat, als er noch ein Kind war. Für die Waadtländer Steuerbehörde stellt ein Teil dieser Summe, nämlich 120'000 Franken, jedoch ein steuerpflichtiges Einkommen dar. François ist immer noch wütend. «Man wollte ein Pflaster auf eine Wunde kleben.» Ein Pflaster, das nicht alles heilen wird. Und nun kommt in seinen Augen der Staat und zieht seinen Zehnten von dem ab, was ihm eigentlich helfen sollte, sein Leben wieder aufzubauen.

Ein versteinert bleibendes Kind

Spulen wir das Band zurück bis zum Winter 1979/1980. François ist zwölf Jahre alt. Seine Mutter hat ihn zusammen mit seinem älteren Bruder im Internat des Collège Champittet in Pully VD angemeldet. Die Familie ist streng katholisch. Der Junge dient bei der Messe, sehr zur Freude seiner Grossmutter. Der Priester, den er zum Altar begleitet, ist derselbe, der nachts neben seinem Bett niederkniet und ihn missbraucht. Mehrfach. Das Kind schreit nicht. Es bleibt wie versteinert, während sein Bruder und ein Mitschüler im selben Zimmer schlafen.

Opfer oder Zeuge/Zeugin eines sexuellen Übergriffs? Polizei: 117

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Im Jahr 2022 erzählte François in der Zeitschrift «L’illustré» von dem Morgenmantel des Ordensbruders, dessen japanische Muster er noch immer zeichnen könnte. Zu seinem Peiniger hatte er gesagt: «Seit 15'000 Nächten schlafe ich mit dem Bild Ihres Kimonos im Kopf.» Und diese Worte: «Ich werde Ihnen Ihren Rucksack zurückgeben: Er ist schwer. Er stinkt, und jetzt werden Sie ihn zurückbekommen und für den Rest Ihres Lebens tragen. Die Schande hat die Seiten gewechselt.»

Jahrzehntelang schwieg er jedoch. Wie soll man darüber sprechen, wenn man in einer Familie aufgewachsen ist, in der die Kirche einen so grossen Platz einnimmt? «Ich hätte meine Grossmutter begraben müssen, wenn ich das damals gesagt hätte», meint er. Er behält seine Erinnerungen für sich, bis ein Burnout und die Arbeit mit einer Psychologin sie wieder an die Oberfläche bringen. Er spricht von diesen Jahren des Schweigens, die das Gehirn manchmal auferlegt, um sich selbst zu schützen.

Ein langer Leidensweg

Der Film «Grâce à Dieu» von François Ozon und anschliessend die Enthüllungen über Missbrauch innerhalb der Kirche in Frankreich erschüttern ihn zutiefst. Eines Abends, während er die 19.30-Uhr-Nachrichten auf RTS verfolgt, entdeckt er, dank eines Interviews mit ihrer Vorsitzenden Sylvie Perrinjaquet, die Cecar, eine Schweizer Kommission für Anhörung und Schlichtung für Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Zwei Jahre lang schlummerte ein Entwurf einer Anzeige in seinem E-Mail-Postfach. Diesmal entschloss er sich, ihn abzuschicken. «Ich sagte mir: ‹Ich kann damit nicht mehr leben.›»

Das Geld? Daran denkt er nicht. «Ich will keine Geldscheine, ich will, dass mein Täter hinter Gittern landet. Ich will Gerechtigkeit.» Er trifft sich mit den Verantwortlichen der Kirche und seinem Peiniger, erhält ein Geständnis und erstattet anschliessend Anzeige. Der Priester räumt die Taten ein, doch diese sind verjährt, da das alte Strafrecht gilt. Eine erste Tür schliesst sich. «Du wirst als Kind missbraucht, und wenn du endlich darüber sprechen kannst, sagt man dir: ‹Es ist zu spät.› Schon das allein ist nicht normal.»

Parallel dazu begleitet ihn die Cecar auf dem Weg zu einer finanziellen Entschädigung. «Ich habe keine konkrete Summe genannt», betont er. Am 30. Mai 2022 wird eine Vereinbarung mit der Kirche unterzeichnet. Sie sieht 20'000 Franken Entschädigung für immateriellen Schaden vor, was der Obergrenze des regulären kirchlichen Mechanismus entspricht, sowie weitere 200'000 Franken, die ebenfalls als Entschädigung für immateriellen Schaden bezeichnet werden. Der zweite Betrag erinnert symbolisch an die Schulgebühren, die seine inzwischen verstorbene Mutter bezahlt hatte.

François sieht darin einen Schritt in Richtung Frieden. «Dieses Geld bedeutet mir sehr viel. Aber eigentlich ist es nichts.» Er investiert es wieder in sein Unternehmen. «Ich sorge für den Lebensunterhalt mehrerer Familien, darauf bin ich stolz.» Endlich kann er sich wieder im Spiegel ansehen. Seine Kinder sprechen von einem Neuanfang. Er beginnt, daran zu glauben.

« Wie können Sie sich an meinem Leid bereichern? François*, Opfer sexuellen Missbrauchs »

Dann kommt das Steueramt ins Spiel. In seiner Steuererklärung für 2022 gibt François die 220'000 Franken als «Schadenersatz für immateriellen Schaden» an. Das Gesetz sieht vor, dass Zahlungen dieser Art steuerfrei sind, ohne dass eine Obergrenze festgelegt ist. Er verlässt sich auf die unterzeichnete Vereinbarung. Doch das Finanzamt befreit zunächst nur 20'000 Franken von der Steuer und rechnet die übrigen 200'000 zu seinem steuerpflichtigen Einkommen hinzu. Nach Einlegung eines Einspruchs erkennt die Behörde schlussendlich 100'000 Franken als steuerfreie Entschädigung für immateriellen Schaden an, behält jedoch die Besteuerung der verbleibenden 120'000 Franken bei.

Er empfindet den Bescheid als erneuten Angriff. «Das ist, als würde mir jemand mit einem Baseballschläger in den Nacken schlagen.» Er musste bereits der Polizei und der Kirche alles erzählen und dann versuchen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Nun ist es der Staat, der ihn wieder an sein Trauma erinnert: «Wie können Sie kommen und sich an meinem Leid bereichern?»

François behauptet nicht, dass Steuern an sich ungerecht seien. «Wenn ich arbeite, zahle ich Steuern, das ist normal.» Aber er lehnt es ab, dass dieses Geld als Gewinn behandelt wird. Es fällt ihm schwer zu begreifen, dass eine Entschädigung für sexuelle Gewalt mit einem Einkommen gleichgesetzt wird. Was ihn am meisten verletzt: «Sie spielen mein Leid herunter, da Sie sagen, die Entschädigung sei im Verhältnis zu meinem Leid zu hoch.»

Die Verteidigung bleibt ratlos

Sein Anwalt, Frédéric Ney, den wir in seiner Genfer Kanzlei getroffen haben, kritisiert genau diese Logik des Finanzamts. Seiner Ansicht nach verwechselt die Steuerbehörde die traditionell sehr niedrigen Beträge, die Richter im Rahmen einer Schweizer Tradition der «gerichtlichen Zurückhaltung» am Ende eines Rechtsstreits zusprechen, mit den Beträgen, auf die sich die Parteien zur Wiedergutmachung eines Schadens frei einigen können. «Der Staat eignet sich an, was die Kirche wiedergutmacht», fasst er zusammen. Das Steuerrecht befreie den immateriellen Schaden von der Steuer, ohne eine Obergrenze festzulegen, betont er. Und die Vereinbarung bezeichne beide Beträge als solche. «Wenn das kein immaterieller Schaden ist, was dann?»

Die Richter folgten dieser Argumentation jedoch nicht. In seinem Urteil vom 2. Oktober 2026, über das «24 heures» als Erstes berichtete, bestreitet die Kammer für Verwaltungs- und öffentliches Recht des Kantonsgerichts Waadt weder die Missbräuche noch das Leid von François. Sie ist jedoch der Ansicht, dass die Steuerbehörde die tatsächliche Art einer Entschädigung unabhängig von den in einer Vereinbarung verwendeten Begriffen prüfen kann. Ihrer Ansicht nach übersteigen die 220'000 Franken die Beträge, die von Schweizer Gerichten im Streitfall üblicherweise zugesprochen werden. Was den symbolischen Verweis auf die Schulkosten angeht, so sorgt dieser nach Ansicht des Gerichts für Unsicherheit hinsichtlich der Art der zusätzlichen 200'000 Franken. Das Ergebnis: Die Besteuerung der 120'000 Franken wird bestätigt.

Ein Präzedenzfall lässt die Verteidigung jedoch ratlos zurück. In einem Fall im Zusammenhang mit dem Absturz des Swissair-Flugzeugs im kanadischen Halifax hatte die Waadtländer Verwaltung eingeräumt, dass rund 1,09 Millionen Franken, die an eine Witwe gezahlt wurden, unter die steuerfreien Schmerzensgeldansprüche fielen. Als sie vom Gericht zu dieser Berechnung befragt wurde, erwies sich die Verwaltung als unfähig, diese zu begründen, und berief sich darauf, dass sie nicht mehr im Besitz der Akte sei, dass die dafür zuständigen Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hätten und dass es sich um einen Einzelfall handle, der ihrer Ansicht nach nicht ausreiche, um eine Praxis zu begründen. Dies reichte aus, um die Richter zu überzeugen. Laut Rechtsanwalt Frédéric Ney ging es darum, «in ein und demselben Schreiben sowohl das Vergessen als auch die Strenge zu vertreten».

« Das Ziel der Justiz ist es, dass der Bürger intuitiv spürt, dass das Gesetz ihn schützt Rechtsanwalt Frédéric Ney »

Vor allem eines kann François nicht verkraften: Er hatte um eine öffentliche Verhandlung gebeten, obwohl er wusste, dass die Chancen darauf gering waren. Dennoch lag es ihm am Herzen, vor den Richtern zu erscheinen und ihnen zu erzählen, was diese Jahre aus ihm gemacht hatten. Er wollte «vor Gericht gehen» und nicht nur einen Briefwechsel mit ihnen führen. Es überrascht kaum, dass sein Antrag abgelehnt wurde. «Ich bin kein Aktenzeichen, keine Nummer. Ich bin ein Opfer.» Er betont: «Man wollte mir nicht zuhören. Mir wird erneut das Wort verwehrt.»

Sein Anwalt betrachtet die Entwicklung im Justizwesen kritisch. «Wir sind vom Prozess zum Verfahren übergegangen, zweifellos auch von der Gerechtigkeit zum blossen Recht», bedauert Frédéric Ney. Der Jurist beklagt eine «übermässige Rechtskonstruktion» und deren Anwendung, die «vor Gericht administrativ und bei den Anwälten industriell» geworden sei. Die Fälle werden im Wesentlichen schriftlich geregelt, Plädoyers werden seltener und menschliche Dramen werden allzu oft mechanisch beurteilt, «wie geschäftliche Transaktionen». Auf die Gefahr hin, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren: «Das Ziel der Justiz ist es, dass der Bürger intuitiv spürt, dass das Gesetz ihn schützt.» Doch nach all diesen Schritten hat sein Mandant genau das gegenteilige Gefühl.

Das Bundesgericht wird entscheiden

François denkt viel über andere Opfer nach. Über diejenigen, die noch immer nach Wegen suchen, zu erzählen, was sie erlebt haben – manchmal schon vor Jahrzehnten. Man fordert sie auf, das Schweigen zu brechen, zu sprechen, den Institutionen zu vertrauen. «Und was werden sie denken, wenn sie das sehen?» Er hat sich entschieden, erneut auszusagen, ohne jedoch seine Identität preiszugeben. Er möchte seine Angehörigen und das Unternehmen, das er leitet, schützen. «Ich will auf keinen Fall billiges Mitleid.» Er möchte nur, dass seine Geschichte etwas bewirkt.

Am 28. Oktober wurde eine Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht. «Mein Mandant hat seine Kindheit, seine Unschuld, den Glauben an Gott und an den Staat verloren, hat aber dennoch nicht aufgehört, an den gesunden Menschenverstand der Menschheit zu glauben, von dem er sich bei unserer höchsten gerichtlichen Instanz Erlösung erhofft», bekräftigt Frédéric Ney.

François zieht seinen Mantel an. Das Gespräch neigt sich dem Ende zu. Draussen ist der Himmel noch nicht zur Ruhe gekommen. Er hat 40 Jahre gebraucht, um die Worte und den Mut zu finden, seinem Peiniger ins Gesicht zu sehen. Er dachte, er könne die schrecklichen Nächte von Champittet endlich hinter sich lassen. Doch heute erwartet ihn ein neuer Kampf. Und an Aufgeben ist nicht zu denken. «Ich werde bis zum Ende kämpfen. Und glauben Sie mir, sie werden vor mir erschöpft sein.»

*Name geändert