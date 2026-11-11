Das Luzerner Kantonsgericht hat einen 54-Jährigen für den Missbrauch von bis zu 30 Buben zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Der Staatsanwalt forderte 7,5 Jahre, doch das Gericht blieb bei einer milderen Strafe.

Darum gehts Luzerner erhält 4,5 Jahre Haft für Missbrauch von 30 Buben

Täter zahlte 19'000 CHF für mindestens 80 sexuelle Handlungen

Kantonsgericht verhängt zusätzliche Geldstrafe von 1650 CHF und Therapie

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 54-jähriger Luzerner muss wegen des sexuellen Missbrauchs von bis zu 30 minderjährigen Buben für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Das entschied das Luzerner Kantonsgericht am Donnerstag, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Von 2012 bis 2022 hatte der Mann die Kinder ausgebeutet – vermittelt durch Romafamilien, die ihre Söhne gegen Geld prostituierten. Laut «Luzerner Zeitung» zahlte der Täter insgesamt knapp 19'000 Franken für mindestens 80 sexuelle Handlungen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine härtere Strafe von 7,5 Jahren gefordert und nannte das ursprüngliche Strafmass von vier Jahren und drei Monaten «ein fatales Signal». Der Beschuldigte hingegen plädierte auf eine mildere Strafe und argumentierte, er habe durch seine Kooperation zur vollständigen Aufklärung beigetragen. Das Kantonsgericht erhöhte die Strafe der Vorinstanz lediglich um drei Monate und verhängte zusätzlich eine bedingte Geldstrafe von 1650 Franken sowie eine ambulante Therapie ohne Strafaufschub.

Missbrauch und Menschenhandel zugegeben

«Der Beschuldigte zeigte keine echte Einsicht und Reue», zitiert die «Luzerner Zeitung» aus dem Urteil. Stattdessen habe er die Taten verharmlost, indem er behauptete, die Buben seien ohnehin in die Schweiz gekommen, um Geld zu verdienen. Auch gesundheitliche Probleme des Mannes – er erlitt einen Herzinfarkt in der Untersuchungshaft – wirkten sich nicht strafmildernd aus.

Der Beschuldigte hat die Vorwürfe des Menschenhandels und den Missbrauch zugegeben. Ob er das Urteil an das Bundesgericht weiterzieht, bleibt noch offen.