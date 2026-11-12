Ehemaliger Kunstturntrainer muss nach sexuellem Missbrauch an seiner 15-jährigen Schülerin in Wil SG ins Gefängnis – und anschliessend die Schweiz verlassen.

Darum gehts Ein Kunstturntrainer aus Ungarn wurde in Wil wegen sexueller Handlungen mit einem Kind verurteilt

Der Fall betrifft Übergriffe auf eine 15-jährige Schülerin im Leistungszentrum Ostschweiz 2018

Er erhielt 36 Monate Freiheitsstrafe, 12 unbedingt, muss die Schweiz für zehn Jahre verlassen

Janine Enderli Redaktorin News

Der ungarische Ex-Kunstturntrainer Laszlo G.* (48) ist vom Kreisgericht Wil wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind und sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Das entsprechende Urteil liegt Blick vor.

G. musste sich bereits zum dritten Mal vor Gericht verantworten. Nach einem geplatzten Prozess im Jahr 2021, einem Schuldspruch von 2023 und dessen Aufhebung durch das Kantonsgericht begann Ende Oktober der dritte Anlauf.

Mehrere Übergriffe

Der Trainer soll 2018 eine 15-jährige Schülerin zu Hause empfangen und sie dort sexuell missbraucht haben. Noch am selben Tag soll es zu einem zweiten Übergriff gekommen sein. Laut Staatsanwaltschaft hat der Trainer das enge Verhältnis zu der jungen Sportlerin ausgenutzt.

Die Verteidigerin forderte während des Prozesses einen vollumfänglichen Freispruch und eine Entschädigung. G. beteuerte unter Tränen seine Unschuld.

Trainer muss die Schweiz verlassen

Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten – zwölf davon unbedingt. Zudem muss der Verurteilte Verfahrenskosten von über 60'000 Franken sowie Entschädigungszahlungen an das Opfer in Höhe von 10'000 Franken zuzüglich Zinsen tragen.

Zusätzlich wird er für zehn Jahre aus der Schweiz ausgewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

*Name geändert