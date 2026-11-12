Ein 72-jähriger Schweizer ist am Dienstag in Pattaya festgenommen worden. Laut thailändischen Medien wird gegen ihn wegen Verdachts auf Besitz von Missbrauchsmaterial und möglichen sexuellen Missbrauchs seiner sechsjährigen Tochter ermittelt.

Darum gehts Ein 72-jähriger Schweizer wurde in Pattaya wegen Verdachts auf Kinderpornografie verhaftet

Er soll seine sechsjährige Tochter über zwei Jahre missbraucht haben, die Behörden ermitteln

Bei der Hausdurchsuchung sicherten Ermittler Geräte und Spuren, sie prüfen ein mögliches Netzwerk

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Schweizer (72) wurde am Dienstag in Pattaya in Thailand verhaftet. Dies berichten thailändische Medien. Der Vorwurf: Verdacht auf Besitz von kinderpornografischem Material.

Der Mann soll zudem über zwei Jahre hinweg seine sechsjährige Tochter sexuell missbraucht haben. In diesem Zusammenhang läuft eine entsprechende Untersuchung.

Im Visier der Behörden

Die Ermittlungen wurden auf Anregung der US-amerikanischen Organisation Free a Girl eingeleitet, die auf den Verdacht hinwies, dass ausländische Staatsangehörige in Thailand Kinder sexuell ausbeuten oder Missbrauchsmaterial verbreiten.

Der Schweizer, der mit seiner thailändischen Ehefrau und der gemeinsamen Tochter in Pattaya lebte, geriet daraufhin ins Visier der Behörden.

Nahm Tochter mit in Nachtclubs

Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Ermittler zahlreiche elektronische Geräte und biologisches Beweismaterial sicher, das nun forensisch untersucht wird.

Laut den Behörden habe der Mann regelmässig seine Tochter in Nachtlokale in Pattaya mitgenommen und sei dort durch verdächtiges Verhalten aufgefallen. Mitarbeiter der Lokale hätten mehrmals eingreifen müssen, als er sich mit dem Kind übermässig lange in Toilettenräumen aufhielt.

Die Ermittler vermuten, dass der Schweizer Verbindungen zu einem grösseren Netzwerk von Personen hat, die in den sexuellen Missbrauch von Kindern verwickelt sein könnten.

Auch in der Schweiz sei er bereits wegen ähnlicher Vorwürfe untersucht worden, jedoch mangels Beweisen nicht angeklagt worden.