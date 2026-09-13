In Palézieux VD brannte am Samstagabend ein Bauernhof. Rund 250 Tiere starben, zahlreiche Helfer waren im Einsatz. Die Feuerwehr konnte das Feuer erst nach Mitternacht löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand zerstört Scheune in Palézieux VD, 250 Tiere starben oder mussten eingeschläfert werden

Ursache bleibt vorerst unklar

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag brach gegen 20.50 Uhr in den Scheunen eines Bauernhofs im Dorf Palézieux im Waadtland ein Feuer aus. «Es wurden keine Verletzten gemeldet, jedoch kamen etwa 250 Tiere, hauptsächlich Kälber, in den Flammen um oder mussten aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert werden», bilanziert die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Die Feuerwehr brachte den Brand gegen 3:30 Uhr unter Kontrolle.

Aus Sicherheitsgründen und zur Erleichterung der Arbeit der Rettungskräfte wurde die Strasse von Bossonnens zwischen dem Kreisverkehr Palézieux-Gare und dem Dorf Bossonnens an der Kreuzung mit Les Biolles gesperrt. Der Verkehr wurde am Sonntag gegen 4.30 Uhr wieder freigegeben.

Grosses Aufgebot im Dorf

Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.

Zu dem Brand waren unter anderem ein Krankenwagen, Wildhüter und Tierärzte, Strassenarbeiter, eine Patrouille der Kantonspolizei Freiburg und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Waadt ausgerückt. Ein Care-Team stand zudem für alle Beteiligten bereit.