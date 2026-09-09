Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töff-Fahrer (†17) stirbt bei Unfall mit Traktor in L'Etivaz VD

Zeugen versuchten vergeblich, den jungen Mann zu retten

Strasse vorübergehend gesperrt, Ermittlungsverfahren soll Unfall klären

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, gegen 16:20 Uhr, verlor ein junger Töff-Fahrer (†17) auf der Route des Mosses bei L'Etivaz VD die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und kollidierte gleichzeitig mit einem entgegenkommenden Traktor. Trotz des schnellen Eingreifens von Zeugen verstarb der Schweizer aus der Genferseeregion noch an der Unfallstelle. Nun soll ein Ermittlungsverfahren die Ursachen und den Unfallhergang klären. Die Strasse wurde vorübergehend gesperrt.