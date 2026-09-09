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Heftiger Unfall in L'Etivaz VD
Töff-Fahrer (†17) kracht in Traktor und stirbt

Am Dienstag verunglückte ein junger Töff-Fahrer tödlich bei L'Etivaz VD. Nach einem Sturz prallte er gegen einen Traktor und starb.
Publiziert: vor 7 Minuten
Den Unfall überlebte der Jugendliche nicht (Symbolbild)
Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Töff-Fahrer (†17) stirbt bei Unfall mit Traktor in L'Etivaz VD
  • Zeugen versuchten vergeblich, den jungen Mann zu retten
  • Strasse vorübergehend gesperrt, Ermittlungsverfahren soll Unfall klären
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Marian NadlerRedaktor News

Am Dienstag, gegen 16:20 Uhr, verlor ein junger Töff-Fahrer (†17) auf der Route des Mosses bei L'Etivaz VD die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und kollidierte gleichzeitig mit einem entgegenkommenden Traktor. Trotz des schnellen Eingreifens von Zeugen verstarb der Schweizer aus der Genferseeregion noch an der Unfallstelle. Nun soll ein Ermittlungsverfahren die Ursachen und den Unfallhergang klären. Die Strasse wurde vorübergehend gesperrt.

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