Ein Fahrer prallte auf der Flucht vor der Polizei in ein parkiertes Auto. Danach flüchtete er zu Fuss weiter, wurde von Passanten festgehalten und leicht verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrer flüchtet in Genf, verursacht Unfall und wird schliesslich gestellt

Täter prallt in parkiertes Auto, flieht zu Fuss und verletzt sich

Polizei untersucht, ob der VW Tiguan gestohlen war

Gabriel Knupfer Redaktor News

Ein Autofahrer hielt am Samstagabend die Genfer Polizei auf Trab. Der Mann versuchte sich um 21.30 Uhr mit einem VW Tiguan einer Polizeikontrolle zu entziehen. Auf der Flucht verlor er die Kontrolle über das Auto. Er prallte in ein korrekt parkiertes Fahrzeug und floh zu Fuss weiter.

Ein Leservideo zeigt mehrere Polizeiautos und eine Ambulanz am Unfallort im Quartier Cité Vieusseux. Laut einem Polizeisprecher verletzte sich der Mann auf der Flucht zu Fuss. Er wurde von Passanten festgehalten und in ein Spital gebracht. Seine Verletzungen seien aber nicht schwer.

Die Polizei macht aktuell noch keine Angaben zur Identität des Täters. Sie untersucht nun unter anderem, ob es sich bei dem VW um ein gestohlenes Auto handelte.

In den grenznahen Kantonen Genf, Waadt und Basel-Stadt sind Auto-Diebstähle in letzter Zeit stark gestiegen. Verantwortlich dafür sind oft organisierte Banden aus Frankreich.