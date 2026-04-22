Eine unbekannte Täterschaft ist gewaltsam in einen Showroom eines Autoverkäufers in Zug eingebrochen und hat anschliessend ein Fahrzeug entwendet. Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannte brachen in Zuger Autoshop ein und stahlen einen Porsche

Die Täter durchbrachen mit einem Fahrzeug eine Schiebetüre des Showrooms

Zuger Polizei ermittelt, gestohlenes Fahrzeug hat einen Wert von 150'000 CHF War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht auf Mittwoch hat sich eine unbekannte Täterschaft an der Baarerstrasse in der Stadt Zug gewaltsam Zutritt zu dem Showroom eines Autoverkäufers verschafft. Mit der Front eines Fahrzeugs drückten sie eine Eingangsschiebetüre auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Dort kamen sie in den Besitz eines Fahrzeugschlüssels und entwendeten ein vor dem Gebäude abgestelltes Luxusfahrzeug der Marke Porsche. Mit diesem Auto fuhr die Täterschaft anschliessend in unbekannte Richtung davon.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung ist der Täterschaft die Flucht gelungen. Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.