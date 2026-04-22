Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Unbekannte brachen in Zuger Autoshop ein und stahlen einen Porsche
- Die Täter durchbrachen mit einem Fahrzeug eine Schiebetüre des Showrooms
- Zuger Polizei ermittelt, gestohlenes Fahrzeug hat einen Wert von 150'000 CHF
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Janine EnderliRedaktorin News
In der Nacht auf Mittwoch hat sich eine unbekannte Täterschaft an der Baarerstrasse in der Stadt Zug gewaltsam Zutritt zu dem Showroom eines Autoverkäufers verschafft. Mit der Front eines Fahrzeugs drückten sie eine Eingangsschiebetüre auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.
Dort kamen sie in den Besitz eines Fahrzeugschlüssels und entwendeten ein vor dem Gebäude abgestelltes Luxusfahrzeug der Marke Porsche. Mit diesem Auto fuhr die Täterschaft anschliessend in unbekannte Richtung davon.
Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung ist der Täterschaft die Flucht gelungen. Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.