Nach einem Fahrzeugdiebstahl in Dübendorf ZH sind am Montag zwei mutmassliche Täter in Oberentfelden AG festgenommen worden. Auf ihrer Flucht verursachten sie mehrere Kollisionen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Darum gehts Zwei Täter stahlen am Montagmorgen ein Auto in Zürich, flüchteten westwärts

Polizist feuerte während der Verfolgung Schuss ab, keine Verletzten

Kantonspolizei verhaftete 17- und 21-jährigen Franzosen bei Oberentfelden AG

Die Täter, die am Montagmorgen in einer Tiefgarage ein Auto entwendeten, flüchteten laut der Polizei mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt Zürich und über die Autobahn Richtung Westen.

Auf der A1 bei Oberentfelden AG stoppte das Auto und der Lenker sowie ein Beifahrer flohen zu Fuss. Nach kurzer Fahndung verhafteten die Kantonspolizeien Zürich und Aargau einen 17- und einen 21-jährigen Franzosen.

Während der Flucht kam es zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten der Kantonspolizei Zürich. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft prüft die Umstände der Schussabgabe.

In letzter Zeit nehmmen Diebstähle durch die «Franzosen-Mafia» stark zu. Meisten haben die jungen Ganoven Luxusautos im Visier.