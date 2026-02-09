Darum gehts
- Zwei Täter stahlen am Montagmorgen ein Auto in Zürich, flüchteten westwärts
- Polizist feuerte während der Verfolgung Schuss ab, keine Verletzten
- Kantonspolizei verhaftete 17- und 21-jährigen Franzosen bei Oberentfelden AG
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Täter, die am Montagmorgen in einer Tiefgarage ein Auto entwendeten, flüchteten laut der Polizei mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt Zürich und über die Autobahn Richtung Westen.
Auf der A1 bei Oberentfelden AG stoppte das Auto und der Lenker sowie ein Beifahrer flohen zu Fuss. Nach kurzer Fahndung verhafteten die Kantonspolizeien Zürich und Aargau einen 17- und einen 21-jährigen Franzosen.
Während der Flucht kam es zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten der Kantonspolizei Zürich. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft prüft die Umstände der Schussabgabe.
In letzter Zeit nehmmen Diebstähle durch die «Franzosen-Mafia» stark zu. Meisten haben die jungen Ganoven Luxusautos im Visier.