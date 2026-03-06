Drei 16-Jährige in Broc FR nach Autodiebstahl festgenommen

Am frühen Morgen intervenierte die Kantonspolizei wegen mehrerer Einbrüche in Jaun und Charmey. Drei mutmassliche Täter wurden festgenommen. Sie wurden in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei verhaftet drei 16-jährige mutmassliche Einbrecher nach Verfolgung in Freiburg

Einer floh zu Fuss, wurde aber mit Hundestaffel an der Saane gefasst

Gestohlenes Auto aus Vevey, mehrere Einbruchsanzeigen in Jaun und Charmey War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag, gegen 5 Uhr morgens, bat ein Einwohner von Jaun die Kantonspolizei Freiburg um Hilfe, um Einbrecher zu fassen, die mit einem Auto geflohen waren. Wenige Minuten später wurde die Polizei informiert, dass drei Personen in Charmey Fahrzeuge durchsuchten.

Dank des Polizeieinsatzes konnte ein Auto, das der Beschreibung entsprach, in Broc ausfindig gemacht werden. Als der Fahrer die Streife sah, versuchte er vergeblich zu flüchten. Die Polizei konnte zwei der Insassen festnehmen: den Fahrer, einen 16-jährigen, marokkanischen Staatsangehörigen, und den Beifahrer, einen 16-jährigen, tunesischen Staatsangehörigen. Der dritte Insasse, ein ebenfalls 16- jähriger, libyscher Staatsangehöriger, floh zu Fuss, bevor er dank der Spurensicherung durch die Hundestaffel am Ufer der Saane festgenommen werden konnte.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Auto in der Nacht in Vevey gestohlen worden war. Die drei mutmasslichen Täter wurden vorläufig festgenommen. Derzeit laufen Ermittlungen, um den Sachverhalt und die Verantwortlichkeiten der drei mutmasslichen Täter zu klären. In Jaun und Charmey wurden bereits mehrere Anzeigen wegen Einbruchsdiebstahls erstattet.